Країни НАТО виділять Україні мільярди євро: яка допомога надійде у 2026 та 2027 роках

У поточному році країни НАТО обіцяють виділити 70 мільярдів євро на підтримку Україні. Кошти спрямують на військове обладнання, допомогу та навчання для України.

Яку допомогу Україна отримає від НАТО

Про це вказано у підсумковій декларації саміту НАТО в Анкарі від середи, 8 липня.

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Згідно з декларацією, Київ робить внесок у трансатлантичну безпеку. А союзники єдині у своїй непохитній підтримці України в захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності.

Наголошується, що європейські союзники та Канада нині фінансують переважну більшість безпекової допомоги Україні – через двосторонні та багатосторонні механізми.

У 2026 році союзники зобов’язуються надати Україні 70 мільярдів євро військової техніки, допомоги та навчання.

Ба більше, вони підтверджують свої суверенні зобов’язання підтримувати щонайменше еквівалентний рівень допомоги у 2027 році.

Крім того, у НАТО привітали рішення Європейського Союзу забезпечити багаторічне фінансування України через програму Ukraine Support Loan (кредит на 90 мільярдів євро – 24 Канал).

Таким чином, Україна отримає підтримку від союзників цього та наступного року. Пріоритетом фінансування стає військо.

Що ще відомо про допомогу від НАТО

Фрідріх Мерц вже раніше коментував чинні події. Канцлер Німеччини вже заявляв, що НАТО продовжить підтримувати Україну.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон казав, що продовження підтримки України залишається пріоритетом. Він додав, що Київ здатний боротися завдяки допомозі західних держав, і вона має залишатися стабільною.