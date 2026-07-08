Какую помощь Украина получит от НАТО

Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре, состоявшегося в среду, 8 июля.

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Согласно декларации, Киев вносит вклад в трансатлантическую безопасность. А союзники едины в своей непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности.

Отмечается, что европейские союзники и Канада в настоящее время финансируют подавляющее большинство помощи Украине в сфере безопасности – через двусторонние и многосторонние механизмы.

В 2026 году союзники обязуются предоставить Украине 70 миллиардов евро в виде военной техники, помощи и обучения.

Более того, они подтверждают свои суверенные обязательства поддерживать как минимум эквивалентный уровень помощи в 2027 году.

Кроме того, в НАТО приветствовали решение Европейского Союза обеспечить многолетнее финансирование Украины в рамках программы Ukraine Support Loan (кредит на 90 миллиардов евро – 24 Канал).

Таким образом, Украина получит поддержку от союзников в этом и следующем году. Приоритетным направлением финансирования станет военная сфера.

Что ещё известно о помощи со стороны НАТО

Фридрих Мерц ранее уже комментировал текущие события. Канцлер Германии заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что продолжение поддержки Украины остаётся приоритетом. Он добавил, что Киев способен продолжать борьбу благодаря помощи западных государств, и эта поддержка должна оставаться стабильной.