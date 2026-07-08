Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала высказал предположение о том, что могло повлиять на настроение американского президента. Он также объяснил, как изменение оценок Вашингтона относительно хода войны может отразиться на позиции США во время переговоров.

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Трамп был "грустным" не зря

Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО в Анкаре в момент нового обострения на Ближнем Востоке. Поэтому сообщения о его подавленном настроении могли быть связаны с военными решениями США и рисками дальнейшей эскалации.

Накануне Соединенные Штаты возобновили удары по иранским объектам, а Анкара расположена относительно недалеко от границы с Ираном. Пока неясно, речь шла о разовой ночной операции или атаки будут продолжаться, однако рынки уже отреагировали: стоимость нефти выросла примерно с 71 до 75 долларов за баррель.

Трамп находится в Анкаре. Если вспомнить географию, то от города Анкары, столицы Турции, до иранской границы, я бы не сказал, что это такое уж большое расстояние. А, как известно, сегодня ночью США возобновили атаки на иранские объекты,

– предположил Ус.

Встреча американского президента с Владимиром Зеленским, по мнению эксперта, должна состояться. Ее значение усиливает именно место проведения саммита: Турция географически расположена между войной России против Украины на севере и противостоянием США и Израиля с Ираном на юге.

На эту особенность обращали внимание министры, военные и другие высокопоставленные чиновники во время Черноморско-Балканского форума по безопасности в Бухаресте. Анкара фактически стала точкой между двумя крупнейшими современными войнами, и обе они напрямую влияют на решения, которые союзники должны обсудить на саммите.

Саммит НАТО проходит географически между двумя крупнейшими войнами современности: российской войной против Украины и войной США и Израиля против Ирана. Турция фактически является единственной страной между этими двумя точками конфликта,

– подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.

В то же время в Вашингтоне могут пересматривать и предыдущие оценки ситуации в Украине. Ранее американский подход к мирным переговорам в значительной степени основывался на убеждении, что Россия побеждает и к концу 2025 года способна захватить всю Донецкую область.

Однако новые данные и утечки свидетельствуют о том, что в Вашингтоне замечают изменение тенденций. Это может заставить администрацию Трампа скорректировать свою позицию и иначе оценивать возможности обеих сторон перед разговором с украинским президентом. Поэтому переговоры в Анкаре будут иметь значение не только для дальнейшей поддержки Украины. Они покажут, готовы ли США отказаться от прежних прогнозов о неизбежном превосходстве России и строить свою политику с учетом актуальной ситуации на поле боя.

Ус объяснил, что могло огорчить Трампа в Анкаре: смотрите видео