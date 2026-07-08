Что известно о поддержке Украины со стороны НАТО

Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

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Он подчеркнул, что НАТО продолжает помогать Украине. Также уже запущена совместная инициатива в Европе на следующие два года – 2026 и 2027 – по ежегодному предоставлению Украине 70 миллиардов евро.

Теперь исключительно Россия должна прекратить эту войну, и мы сделаем все, что в наших силах, сегодня, чтобы добиться этого и послать четкий сигнал Москве: у России нет никаких шансов выиграть эту войну,
– заявил Мерц.

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Он также уверен, что россияне "не достигнут своих военных целей". Кроме того, по мнению канцлера, чем быстрее прекратится война, тем лучше будет "для Европы, тем лучше для России и тем лучше для мира во всем мире".

То есть союзники планируют в ближайшие годы оказывать поддержку Украине. В частности, страны НАТО осуждают военную агрессию России и стремятся добиться прекращения боевых действий.

Что еще известно о странах НАТО

Четыре страны НАТО объявили о создании нового механизма финансирования обороны. Речь идет о Финляндии, Великобритании, Нидерландах и Польше.

Более того, послы стран НАТО уже согласовали положение, согласно которому союзники в 2026 году должны предоставить Украине 70 миллиардов евро военной помощи. Однако возникли вопросы относительно 2027 года.