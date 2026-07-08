Об этом сообщили в Reuters.

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Что известно о решении НАТО по закупке БПЛА?

В издании заявили, что это будет первая закупка БПЛА Triton для НАТО. Новые дроны пополнят парк разведывательных и наблюдательных беспилотников RQ-4D Phoenix, которые базируются на авиабазе Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Беспилотники MQ-4C Triton и RQ-4D Phoenix будут использоваться в рамках программы наземного наблюдения НАТО. Обе модели созданы на базе беспилотника Global Hawk компании Northrop.

Размах крыльев Global Hawk составляет 35,4 метра, а продолжительность его полета превышает 30 часов. Такие характеристики позволяют аппаратам выполнять длительные разведывательные и наблюдательные миссии.

Марк Рютте, выступая на форуме оборонной промышленности накануне саммита Альянса в Анкаре, подчеркнул, что разведка, наблюдение и рекогносцировка имеют критически важное значение для безопасности НАТО.

НАТО приобретет шведские самолеты дальнего радиолокационного слежения: что известно?

НАТО объявило о намерении приобрести до 10 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab GlobalEye на сумму около 4,5 миллиарда долларов.

По словам госсекретаря НАТО Марка Рютте, новые разведывательные самолеты будут гораздо эффективнее противостоять современным угрозам, в частности атакам роев беспилотников, чем нынешние AWACS.

Аналитики отметили, что GlobalEye конкурирует с Boeing E-7 Wedgetail – самолетом, предназначенным для наблюдения и управления боем. НАТО заявило, что шведский самолет является проверенной системой, но не уточнило деталей.