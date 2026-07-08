Про це повідомили в Reuters.

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Що відомо про рішення НАТО щодо закупівлі БпЛА?

У виданні заявили, що це буде перша закупівля БпЛА Triton для НАТО. Нові дрони доповнять парк розвідувальних і спостережних безпілотників RQ-4D Phoenix, які базуються на авіабазі Сігонелла на італійському острові Сицилія.

Безпілотники MQ-4C Triton і RQ-4D Phoenix використовуватимуть у межах програми наземного спостереження НАТО. Обидві моделі створені на базі безпілотника Global Hawk компанії Northrop.

Розмах крил Global Hawk становить 35,4 метра, а тривалість його польоту перевищує 30 годин. Такі характеристики дозволяють апаратам виконувати тривалі розвідувальні та спостережні місії.

Марк Рютте, виступаючи на форумі оборонної промисловості напередодні саміту Альянсу в Анкарі, наголосив, що розвідка, спостереження та рекогносцировка є критично важливими для безпеки НАТО.

НАТО придбає шведські літаки дальнього радіолокаційного стеження: що відомо?

НАТО оголосило про намір придбати до 10 літаків дальнього радіолокаційного виявлення Saab GlobalEye на суму близько 4,5 мільярда доларів.

За словами держсекретаря НАТО Марка Рютте, нові літаки розвідки значно ефективніше протидіятимуть сучасним загрозам, зокрема атакам роїв безпілотників, ніж нинішні AWACS.

Аналітики зазначили, що GlobalEye конкурує з Boeing E-7 Wedgetail, літаком, який призначений для нагляду та керівництва боєм. НАТО заявило, що шведський літак є перевіреною системою, але не уточнило деталей.