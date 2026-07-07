Какой новый механизм готовят союзники

Совместное заявление государств обнародовало Министерство обороны Финляндии.

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К инициативе присоединились Финляндия, Великобритания, Нидерланды и Польша. Они разработали новый Многосторонний механизм финансирования обороны (Multilateral Defence Mechanism, MDM).

Он призван повысить эффективность оборонных расходов этих стран, чтобы модернизировать совместный оборонный потенциал на фоне растущих угроз, в частности со стороны России.

В условиях стремительных изменений международной обстановки в сфере безопасности и последствий агрессивной войны России против Украины мы действуем совместно, чтобы быть готовыми к будущим угрозам,

– говорится в заявлении стран.

Новая модель финансирования предусматривает:

увеличение инвестиций в оборону;

совместные закупки вооружения;

повышение общего спроса на критически важные оборонные возможности.

Но главное – страны хотят поощрять других союзников с похожими взглядами, чтобы работать вместе ради удовлетворения военных потребностей.

Что изменится для Украины

В то же время все четыре государства намерены и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российских оккупантов. При этом новый механизм может сделать эту поддержку более эффективной и слаженной.

Мы и впредь будем поддерживать Украину, которая защищает свой суверенитет и отражает российскую агрессию,

– подчеркнули союзники.

Таким образом, в настоящее время эти четыре страны будут работать с другими союзниками по НАТО, чтобы увеличить количество участников новой инициативы.

Осенью планируется перейти к следующему этапу проектирования и разработки механизма совместно со странами, которые согласятся присоединиться.

Запустить новый механизм финансирования обороны намерены еще до начала 2027 года.

Таким образом, новый механизм финансирования обороны, который планируют союзники по НАТО, может оказаться полезным и для Украины.

Ранее СМИ сообщали, что страны НАТО рассматривают возможность выделения нового пакета военной помощи Украине в размере 70 миллиардов евро и могут согласовать его на саммите в Анкаре на этой неделе. Однако между союзниками продолжаются дискуссии относительно сроков оказания поддержки.