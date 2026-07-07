Який новий механізм готують союзники

Спільну заяву держав оприлюднило Міністерство оборони Фінляндії.

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До ініціативи долучилися Фінляндія, Велика Британія, Нідерланди та Польща. Вони розробили новий Багатосторонній механізм фінансування оборони (Multilateral Defence Mechanism, MDM).

Він покликаний підвищити ефективність оборонних витрат цих країн, аби модернізувати спільні оборонні можливості на тлі загроз, що зростають зокрема з боку Росії.

В умовах стрімких змін міжнародного безпекового середовища та наслідків агресивної війни Росії проти України ми діємо спільно, щоб бути готовими до майбутніх загроз,

– йдеться у заяві країн.

Нова модель фінансування передбачає:

збільшення інвестицій в оборону;

спільні закупівлі озброєння;

підвищення загального попиту на критично важливі оборонні можливості.

Та головне країни хочуть заохочувати інших союзників зі схожими поглядами, аби працювати разом заради задоволення військових потреб.

Що зміниться для України

Водночас усі чотири держави мають намір й надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російських окупантів. Тоді як новий механізм може зробити цю підтримку більш ефективною і злагодженою.

Ми й надалі підтримуватимемо Україну, яка захищає свій суверенітет і відбиває російську агресію,

– наголосили союзники.

Відтак, наразі ці чотири країни працюватимуть з іншими союзниками по НАТО, щоб збільшити кількість учасників нової ініціативи.

Восени планують перейти до наступного етапу проєктування та розробки механізму разом із державами, які згодяться долучитися.

Запустити ж новий механізм фінансування оборони мають намір ще до початку 2027 року.

Тож, новий механізм фінансування оборони, яку планують союзники по НАТО, може буде корисним і для України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни НАТО розглядають можливість виділення нового пакета військової допомоги Україні у розмірі 70 мільярдів євро і можуть узгодити його на саміті в Анкарі цього тижня. Однак між союзниками тривають дискусії щодо термінів підтримки.