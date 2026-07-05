Військовий експерт Сергій Грабський в етері 24 Каналу зазначив, що окрім стабільного надходження фінансової допомоги на потреби оборони України, очікує від саміту глибшої інтеграції, навіть без формальних декларацій щодо приєднання або неприєднання нашої держави до НАТО.

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Саміт НАТО 2026: у чому полягає головне завдання України?

Військовий експерт зауважив на тому, що від самого початку взаємодії між Україною та НАТО наша держава брала участь в усіх військових операціях Альянсу, незважаючи на те, що не була членом об'єднання. Сергій Грабський поділився, що особисто 14 місяців провів у тренувальній місії НАТО в Іраку.

"Тому досвід роботи в нас є, ми знаємо, як з цим працювати. Наше завдання – не декларація, а практичні навички, які ми можемо передати й отримати. Плюс розширення спектра постачання озброєння і бойової техніки, двостороннього співробітництва, продовження підготовки наших підрозділів у навчальних центрах НАТО, доступ до нових технологій. Альянс має це благословити", – вважає Грабський.

Не зважаючи на всі колізії, НАТО, на його думку, має ухвалити політичне рішення, що для країн Альянсу двостороння взаємодія з Україною не буде якимось злочином. Це, з його слів, надзвичайно важливо, і варто не забувати, що попри те, що зараз спостерігається ейфорійне захоплення дронами, списувати важке озброєння і техніку з рахунків зарано.

Чому? Тому що при проведенні наступальних операцій людина ергономічно може за годину пройти тільки 5 кілометрів. А наступальна операція передбачає 25 – 30 кілометрів на добу. Нам потрібна важка техніка, ефективні засоби прикриття (РЕБ або активне бронювання) і перевага в повітрі,

– озвучив Грабський.

Тобто список потреб України, як констатував військовий експерт, наразі є колосально великим. Тому завдання її політиків, військових, які залучені до переговорів з представниками НАТО – зробити все можливе, щоб визначені на цей саміт пункти були гарантовано виконані на 100%. Грабський наголосив, що сьогодні Північноатлантичний Альянс – це надзвичайно великий потенціал, яким Україні не варто нехтувати.

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Про важливість окремих домовленостей з членами НАТО

Військовий експерт зазначив, що Альянс ухвалює колективне рішення, яке потребує консенсусу. Але при цьому в НАТО існує такий спосіб дій, як взаємовигідне партнерство. Він вважає, що українські представники мають відпрацювати першочергово на двосторонній основі, тому що на групових зустрічах, з його слів, ухвалюються тільки політичні декларації.

Вся натівська "кухня" працює за лаштунками. Вона є предметом двосторонніх домовленостей або балансу та стримування окремих груп учасників Альянсу. Наше завдання – лавірувати між інтересами та розбіжностями кожної країни НАТО, щоб здобути найкращий для нас результат,

– озвучив Грабський.

Військовий експерт підсумував, що делегація України на саміті в Анкарі має зробити все можливе, щоб НАТО дослухалось до нашої держави, і кожна окрема країна також.