Укр Рус
Економіка Новини економіки ОАЕ чи Монако: де частіше "відмивають" гроші
11 червня, 13:14
2

ОАЕ чи Монако: де частіше "відмивають" гроші

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком відмивання грошей, включивши Анголу, Кенію, Алжир, Непал, Кот-д’Івуар, Венесуелу, Ліван, Намібію, Лаос та Монако.
  • Оновлений список набуде чинності після перевірки та відсутності заперечень з боку Європейського парламенту та Ради.

Навіть у розвинених та багатих європейських країнах існує високий ризик відмивання грошей. Євросоюз застосовує посилений захист, співпрацюючи з цими державами.

У яких країнах високий ризик відмивання грошей

У Європі оновили список країн, які мають великі недоліки у своїх національних системах щодо протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію

Дивіться також Одна з країн Європи перейде на євро в 2026 році: усе, що варто знати 

У оновлений список країн з високим ризиком відмивання грошей потрапили: 

  • Ангола;
  • Кенія;
  • Алжир;
  • Непал;
  • Кот-д’Івуар;
  • Венесуела;
  • Ліван;
  • Намібія;
  • Лаос;
  • та неочікувано Монако. 

Разом з тим Єврокомісія виключила з цього списку низку країн: 

  • Ямайку;
  • Уганду;
  • Барбадос;
  • Об’єднані Арабські Емірати;
  • Панаму;
  • Гібралтар;
  • Філіппіни;
  • та Сенегал.

Важливо! Європейські компанії зобов’язані застосовувати підвищені заходи перевірки під час транзакцій із країнами з цього переліку для захисту фінансової системи Євросоюзу.

Як проводилася оцінка ризику країн 

Єврокомісія оновила список країн з врахуванням роботи Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF). 

  • Представники Єврокомісії проаналізували інформацію, подану FATF, та здійснили виїзні місії до юрисдикцій групи.
  • Після цього був складений оновлений список, який набуде чинності після його перевірки та відсутності заперечень з боку Європейського парламенту та Ради протягом одного місяця (термін може бути продовжений ще на місяць).

Варто знати! Раніше Єврокомісія хотіла включити Росію до сірого списку FATF, у який входять країни зі слабким контролем за відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Країни із сірого списку перебувають під посиленим моніторингом ЄС. 