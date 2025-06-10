ОАЕ чи Монако: де частіше "відмивають" гроші

Навіть у розвинених та багатих європейських країнах існує високий ризик відмивання грошей. Євросоюз застосовує посилений захист, співпрацюючи з цими державами.

У яких країнах високий ризик відмивання грошей

У Європі оновили список країн, які мають великі недоліки у своїх національних системах щодо протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.

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У оновлений список країн з високим ризиком відмивання грошей потрапили:

Ангола;

Кенія;

Алжир;

Непал;

Кот-д’Івуар;

Венесуела;

Ліван;

Намібія;

Лаос;

та неочікувано Монако.

Разом з тим Єврокомісія виключила з цього списку низку країн:

Ямайку;

Уганду;

Барбадос;

Об’єднані Арабські Емірати;

Панаму;

Гібралтар;

Філіппіни;

та Сенегал.

Важливо! Європейські компанії зобов’язані застосовувати підвищені заходи перевірки під час транзакцій із країнами з цього переліку для захисту фінансової системи Євросоюзу.

Як проводилася оцінка ризику країн

Єврокомісія оновила список країн з врахуванням роботи Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF).

Представники Єврокомісії проаналізували інформацію, подану FATF, та здійснили виїзні місії до юрисдикцій групи.

Після цього був складений оновлений список, який набуде чинності після його перевірки та відсутності заперечень з боку Європейського парламенту та Ради протягом одного місяця (термін може бути продовжений ще на місяць).

Варто знати! Раніше Єврокомісія хотіла включити Росію до сірого списку FATF, у який входять країни зі слабким контролем за відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Країни із сірого списку перебувають під посиленим моніторингом ЄС.