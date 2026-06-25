Перші мільярди від ЄС уже на підході, але важливу частину допомоги відклали

Україна нарешті отримає перший транш кредиту Євросоюзу, який був остаточно затверджений у квітні. Кошти мають надійти вже сьогодні, 25 червня.

Яким буде перший транш ЄС

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час заходу YES Dinner Discussion у Гданську.

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Перші кошти надійдуть за програмою Ukraine Support Loan. За словами єврокомісарки, Київ одержить 3,2 мільярда євро.

Це транш із кредиту у розмірі 90 мільярдів євро, який ЄС планує надати на підтримку України протягом 2026 – 2027 років, а саме його макрофінансової частини.

Яку допомогу відклали

Водночас троє європейських посадовців розповіли Euractiv, що до першого траншу кредитної програми ЄС вирішили поки не включати допомогу, яка мала піти на дрони.

Раніше Єврокомісія обіцяла виділити у рамках цього траншу 5,9 мільярда євро. Ці кошти дозволили б Києву закуповувати безпілотники, виготовлені з компонентів, вироблених за межами ЄС або України.