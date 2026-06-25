Каким будет первый транш от ЕС
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время мероприятия YES Dinner Discussion в Гданьске.
Смотрите также: Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС о кредите на 90 миллиардов евро
Первые средства поступят в рамках программы Ukraine Support Loan. По словам еврокомиссара, Киев получит 3,2 миллиарда евро.
Это транш из кредита в размере 90 миллиардов евро, который ЕС планирует предоставить на поддержку Украины в течение 2026–2027 годов, а именно его макрофинансовая часть.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Какую помощь отложили
В то же время трое европейских чиновников сообщили Euractiv, что в первый транш кредитной программы ЕС решили пока не включать помощь, которая должна была пойти на дроны.
Ранее Еврокомиссия обещала выделить в рамках первого транша 5,9 миллиарда евро. Эти средства позволили бы Киеву закупать беспилотники, изготовленные из компонентов, произведенных за пределами ЕС или Украины.
Однако это важное финансирование отложили. По словам двух источников, причиной изменения планов стала техническая проблема. ЕС хочет обеспечить надлежащий контроль за использованием средств.
Когда Украина все же получит эти средства на дроны, пока неизвестно. Однако в прошлом месяце чиновники сообщали, что в настоящее время в Европе готовят сразу 3 дополнительных пакета помощи, и они пойдут на закупку:
- боеприпасов;
- систем противовоздушной обороны;
- и беспилотников.
Таким образом, Украина получит макрофинансовую помощь ЕС, которая крайне важна для поддержки бюджета, но средства на оружие придется подождать.
Напомним, в течение всего 2026 года Украина надеется получить половину кредита ЕС — 45 миллиардов евро. Из них бюджетная часть составит 16,7 миллиарда евро, тогда как на нужды обороны будет направлено до 28,3 миллиарда евро.