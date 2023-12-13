Кредити для малозабезпечених: що передбачає нова програма Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики перезапустило програму "Рука допомоги", яка передбачає надання кредитів для малозабезпечених громадян. Такі позики мають на меті допомогти відкрити або розвивати власну справу.

Що передбачає програма

Програма була створена Мінсоцполітики ще у 2016-2018 роках, спільно за Світовим банком. З того часу понад двісті учасників програми з різних областей змогли реалізувати власну справу.

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Цьогоріч умови програми практично не змінилися. Уряд надає учасникам безвідсотковий кредит у розмірі 100,5 тисяч гривень. Гроші можна використати на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для запуску бізнесу.

Однак, таку фінансову допомогу потрібно буде повернути. Це можна зробити як одним платежем (після закінчення трирічного строку з дати її отримання), так і частинами.

! Розмір кредиту можна не повертати повністю. Сума зменшується відповідно до суми сплачених податків.

Позику можна не повертати державі у таких випадках:

якщо підприємець сплачує податки, збори і єдиний соціальний внесок у сумі, що перевищує суму наданої допомоги;

у перший рік з дати отримання допомоги, за направленням центру зайнятості працевлаштовано не менше 2-х осіб із малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на два роки.

Як отримати виплату

Щоб взяти участь у програмі, працездатні українці з низки членів малозабезпечених сімей мають подати до центру зайнятості наступні документи:

заяву про надання фінансової допомоги;

бізнес-план;

довідку про несудимість.

Документи буде розглянуто спеціальною комісією, до складу якої входять представники центру зайнятості, органів соцзахисту населення, місцевого самоврядування, територіальних відділів Державної податкової служби, а також представники організацій роботодавців і профспілок.

Після засідання комісія повідомить про своє рішення письмово. У разі позитивного рішення заявник повинен створити юридичну особу чи зареєструватися як ФОП впродовж 30 календарних днів з моменту отримання повідомлення від комісії.

Крім того, йому необхідно представити центру зайнятості рахунок-фактуру та договір, укладений із постачальником обладнання і матеріалів для отримання допомоги. Після цього відповідну суму центр зайнятості перераховує на розрахунковий рахунок постачальника.