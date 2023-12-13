Что предполагает программа
Программа была создана Минсоцполитики еще в 2016-2018 годах, совместно с Всемирным банком. С тех пор более двухсот участников программы из разных областей смогли реализовать собственное дело.
Читайте также Социальные выплаты: АМКУ предлагает, чтобы выплаты производились также через частные банки
В этом году условия программы практически не изменились. Правительство предоставляет участникам беспроцентный кредит в размере 100,5 тысячи гривен. Деньги можно использовать для приобретения оборудования и материалов, необходимых для запуска бизнеса.
Однако такую финансовую помощь нужно будет вернуть. Это можно сделать как одним платежом (по истечении трехлетнего срока с даты его получения), так и частями.
Ссуду можно не возвращать государству в следующих случаях:
- если предприниматель уплачивает налоги, сборы и единый социальный взнос на сумму, которая превышает сумму оказанной помощи;
- в первый год с даты получения пособия, по направлению центра занятости трудоустроено не менее 2-х человек из малообеспеченных семей сроком не менее чем на два года.
Как получить выплату
Чтобы принять участие в программе, трудоспособные украинцы из ряда членов малообеспеченных семей должны подать в центр занятости следующие документы:
- заявление о предоставлении финансовой помощи;
- бизнес-план;
- справку о несудимости.
Документы будут рассмотрены специальной комиссией, в состав которой входят представители центра занятости, органов соцзащиты населения, местного самоуправления, территориальных отделов Государственной налоговой службы, а также представители организаций работодателей и профсоюзов.
После заседания комиссия сообщит о своем решении в письменном виде. В случае положительного решения заявитель должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться в качестве ФЛП в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления от комиссии.
Кроме того, ему необходимо представить центр занятости счет-фактуру и договор, заключенный с поставщиком оборудования и материалов для получения помощи. После этого соответствующую сумму центр занятости перечисляет на расчетный счет поставщика.