Что предполагает программа

Программа была создана Минсоцполитики еще в 2016-2018 годах, совместно с Всемирным банком. С тех пор более двухсот участников программы из разных областей смогли реализовать собственное дело.

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В этом году условия программы практически не изменились. Правительство предоставляет участникам беспроцентный кредит в размере 100,5 тысячи гривен. Деньги можно использовать для приобретения оборудования и материалов, необходимых для запуска бизнеса.

Однако такую финансовую помощь нужно будет вернуть. Это можно сделать как одним платежом (по истечении трехлетнего срока с даты его получения), так и частями.

Важно ! Размер кредита можно не возвращать полностью. Сумма уменьшается в соответствии с суммой уплаченных налогов.

Ссуду можно не возвращать государству в следующих случаях:

если предприниматель уплачивает налоги, сборы и единый социальный взнос на сумму, которая превышает сумму оказанной помощи;

в первый год с даты получения пособия, по направлению центра занятости трудоустроено не менее 2-х человек из малообеспеченных семей сроком не менее чем на два года.

Как получить выплату

Чтобы принять участие в программе, трудоспособные украинцы из ряда членов малообеспеченных семей должны подать в центр занятости следующие документы:

заявление о предоставлении финансовой помощи;

бизнес-план;

справку о несудимости.

Документы будут рассмотрены специальной комиссией, в состав которой входят представители центра занятости, органов соцзащиты населения, местного самоуправления, территориальных отделов Государственной налоговой службы, а также представители организаций работодателей и профсоюзов.

После заседания комиссия сообщит о своем решении в письменном виде. В случае положительного решения заявитель должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться в качестве ФЛП в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления от комиссии.

Кроме того, ему необходимо представить центр занятости счет-фактуру и договор, заключенный с поставщиком оборудования и материалов для получения помощи. После этого соответствующую сумму центр занятости перечисляет на расчетный счет поставщика.