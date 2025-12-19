Кредит на 90 мільярдів: три країни ЄС не допомагатимуть Україні

Після довгих дискусій європейські лідери зрештою погодили кредит Україні на наступні два роки у розмірі 90 мільярдів євро. Однак три країни не братимуть участь у наданні допомоги Києву.

Які країни не братимуть участь у фінансуванні?

До реалізації рішення, ухваленого на засіданні Європейської Ради, не долучаться Угорщина, Словаччина та Чехія, передає 24 Канал з посиланням на висновки саміту ЄС.

У документі зазначається, що фінансування позики Україні відбуватиметься шляхом запозичень країнами блоку під гарантії бюджетного резерву Євросоюзу, за винятком цих трьох його членів.

У межах посиленої співпраці щодо інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування Європейського союзу, будь-яке залучення коштів бюджету ЄС як гарантії за цією позикою не впливатиме на фінансові зобов’язання Чехії, Угорщини та Словаччини,

– йдеться у рішенні.

У ЄС уточнили, що зазначене враховує інтереси безпеки та оборони усіх країн блоку відповідно до установчих договорів.

Європейська рада планує повернутися до цього питання на своєму наступному засіданні.

Зауважте! Раніше президент Євроради Антоніу Кошта повідомив у Х, що країни ЄС схвалили пакет допомоги Україні на 90 мільярдів євро. Його розподілять на два роки – 2026-й та 2027-й. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уточнив, що мова йде про кредит під 0%.

Куди використають 90 мільярдів?

Рішення Європейської ради про надання Україні 90 мільярдів євро привітав міністр фінансів Сергій Марченко. Посадовець назвав його "надважливим".

Міністр зауважив, що по суті ця позика є безповоротною. Адже повертати її Україні доведеться лише після того, як Росія компенсує усі збитки, що завдала своєю агресивною війною.

Отримані від Європи кошти, за словами Марченка, Україна планує спрямувати на оборону та потреби державного бюджету.

Важливо, що робота над репараційним кредитом продовжиться – його реалізація потребує додаткової підготовки. Дякую європейським партнерам за рішучість та розуміння потреб України,

– наголосив глава Мінфіна.

Варто знати! Україна хоче отримати "репараційний кредит" коштом заморожених російських активів, що зберігається в західних країнах, у розмірі до 210 мільярдів доларів. Однак поки погодити використання мільярдів Кремля ЄС не вдалося через спротив групи країн, в основному Бельгії, яка зберігає у себе більшу частину цих коштів.

Хто проти використання російських активів?