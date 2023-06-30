1,5 мільярда доларів у кредит: Світовий банк виділив кошти для України

Світовий банк зробив чергову позику для України, цього разу у розмірі 1,5 мільярда доларів. Ці кошти підуть на подолання економічних наслідків внаслідок вторгнення Росії.

На що підуть гроші Світового банку

Рада директорів Світового банку виділила 1,5 мільярда доларів для України під гарантії від уряду Японії. Це було зроблено в рамках фонду ADVANCE Ukraine.

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Світовий банк продовжить свою незмінну підтримку, щоб допомогти Україні відновитися та відновити ще сильнішу економіку,

– заявила регіональний віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані.

Гроші з цього кредиту мають піти на:

забезпечення бідних громадян та переміщених осіб, та допомогу домогосподарствам;

підтримання реформи, спрямованої на підвищення прозорості та підзвітності витрачання державних ресурсів;

допомогу ринкам краще функціонувати "під час і після війни".

Також протягом 2023 – 2024 років Україна зі Світовим банком співпрацюватиме у рамках таких сфер, як енергетика, охорона здоров'я, соціальний захист, освіта, житлове будівництво та сільське господарство.

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