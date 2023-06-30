1,5 мільярда доларів у кредит: Світовий банк виділив кошти для України
Джерело:Світовий банк
Світовий банк зробив чергову позику для України, цього разу у розмірі 1,5 мільярда доларів. Ці кошти підуть на подолання економічних наслідків внаслідок вторгнення Росії.
На що підуть гроші Світового банку
Рада директорів Світового банку виділила 1,5 мільярда доларів для України під гарантії від уряду Японії. Це було зроблено в рамках фонду ADVANCE Ukraine.
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Світовий банк продовжить свою незмінну підтримку, щоб допомогти Україні відновитися та відновити ще сильнішу економіку,
– заявила регіональний віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані.
Гроші з цього кредиту мають піти на:
- забезпечення бідних громадян та переміщених осіб, та допомогу домогосподарствам;
- підтримання реформи, спрямованої на підвищення прозорості та підзвітності витрачання державних ресурсів;
- допомогу ринкам краще функціонувати "під час і після війни".
Також протягом 2023 – 2024 років Україна зі Світовим банком співпрацюватиме у рамках таких сфер, як енергетика, охорона здоров'я, соціальний захист, освіта, житлове будівництво та сільське господарство.
ЄС покриє витрати України на відбудову знищених міст
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС покриє 45% усіх потреб України під час її відбудов до 2027 року. Ймовірно, сума становитиме приблизно 50 мільярдів євро загалом.
- До 2027 року дефіцит в українській податковій системі становитиме близько 60 мільярда євро. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько 50 мільярда євро. Це означає, що загалом дефіцит становитиме 110 мільярда євро до 2027 року, – повідомила вона.
- Фінансування буде здійснюватися у виді грантів, кредитів та передачі заморожених російських активів на користь України.