Найбільший позичальник: який бізнес найчастіше бере кредити в банку

Зараз основними позичальниками у банків залишаються агрокомпанії, а також підприємства торгівлі. Потроху ця ситуація змінюється. Адже зараз банки усе активніше співпрацюють з клієнтами з інших галузей, що є менш закредитованими.

Для чого бізнесу брати позику у банку

Розвиток таких бізнесів "підживлюється" структурними змінами в економіці, про це голова НБУ Андрій Пишний розповів в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Йдеться саме про харчову промисловість та машинобудування (враховується і оборонний сектор). Пишний також уточнив, що приріст кредитів у цих сферах "швидший за середній".

Андрій Пишний Голова Національного банку України Реалізація заходів Стратегії з розвитку кредитування сприяла кредитуванню проєктів в енергетиці за участю банків – підписантів відповідного меморандуму. За рік, із червня 2024 року, банки надали більше 18 мільярдів гривень кредитів на розбудову генеруючих потужностей на понад 700 мегаватів.

Пишний наголошує, що розширення непрофільної енергогенерації сприяло адаптації бізнесу до проблем з енергопостачанням.

Зверніть увагу! До реалізації передбаченої Стратегією програми фінансування проєктів оборонно-промислового комплексу долучилось одразу декілька банків. Йдеться як про державні, так і приватні утворення. З кінця 2024 року в межах цієї програми було підписано договорів на майже 1 мільярд гривень.

Вперше за тривалий час пожвавилася активність банків у фінансуванні спеціалізованих проєктів, а також з'явилися консорціумні кредити,

– наголошує Пишний.

Як каже голова НБУ, ці інструменти фінансування бізнесу впровадити складніше. Однак вони мають низку переваг:

краще відповідають потребам бізнесу;

сприяють реалізації великих інвестиційних проєктів.

Зауважте! Пишний зауважує, що у цій галузі ініціативними є саме приватні українські банки.