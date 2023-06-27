Тепер без грошей на ставки: влада може заборонити видавати кредити ігроманам
Джерело:Ольга Василевська-Смаглюк
У парламенті зареєстрували новий законопроєкт, який передбачає заборону видачі кредитів ігроманам. Також він регулюватиме сферу кредитних послуг.
Ігроманам не видаватимуть кредити
У парламенті зареєстрували законопроєкт №9433, який має внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг.
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Його співавторка, депутатка Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, що він пропонує наступні зміни:
- Поступове зниження максимального рівня денної процентної ставки за споживчими кредитами до 1%.
- Заборона видачі кредитів особам з ігровою залежністю.
- Продовження строку дії договору без укладення додаткової угоди про це стане неможливим.
- Маніпулятивну рекламу кредитів буде заборонено.
- Контрольні заходи НБУ щодо банків повертаються в повному обсязі й навіть посилюються.
- Виконання вимоги Меморандуму з МВФ про виведення актів НБУ з-під регуляторного законодавства.
Ніхто не рубає з плеча, стеля ставки знижується поступово: стартуємо з 2,5% (фіксуємо чинну середню на сьогодні ставку), за три місяці стеля знизиться до 1,5%, а ще за 3 місяці – до 1%. На те, аби "перевчити" скорингові системи, у ринку є 180 днів. Звертаюся до ринку: я знаю, що ви просили про більший перехідний період. Давайте з цифрами поговоримо про реалістичність піврічного перехідного періоду в процесі підготовки проєкту до розгляду Радою.
Також вона додала, що оскільки буде впроваджено розлогу систему нових штрафів для кредитора, для балансу скасують мораторій на стягнення пені та штрафів з позичальника.
Влада планує обмежити ставки за мікрокредитами
Данило Гетманцев повідомив, що таку ініціативу впровадили народні депутати.
На сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка - більше 1 000% річних.
Загалом у Раді хочуть ввести такі зміни:
- обмежити денну процентну ставку за споживчим кредитом до 1% у день, від загального розміру кредиту (приблизно 350% річних);
- заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;
- заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом;
- зобов'язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.