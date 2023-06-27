Теперь без денег на ставки: власти могут запретить выдавать кредиты игроманам

В парламенте зарегистрировали новый законопроект, предусматривающий запрещение выдачи кредитов игроманам. Он также будет регулировать сферу кредитных услуг.

Игроманам не будут выдавать кредиты

В парламенте зарегистрировали законопроект №9433, который должен внести изменения в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг.

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Его соавтор, депутат Ольга Василевская-Смаглюк пояснила, что он предлагает следующие изменения:

Постепенное понижение наибольшего уровня дневной процентной ставки по потребительским кредитам до 1%.

Запрет выдачи кредитов лицам с игровой зависимостью.

Продление срока действия договора без заключения дополнительного соглашения об этом станет невозможным.

Манипулятивная реклама кредитов будет запрещена.

Контрольные меры НБУ по банкам возвращаются в полном объеме и даже усиливаются.

Выполнение требования Меморандума по МВФ о выводе актов НБУ из-под регуляторного законодательства.

Ольга Василевская-Смаглюк Народный депутат Украины 9-го созыва и соавтор проекта Никто не рубит с плеча, потолок ставки снижается постепенно: стартуем с 2,5% (фиксируем действующую среднюю на сегодняшний день ставку), за три месяца потолок снизится до 1,5%, а еще за 3 месяца – до 1%. Для того, чтобы "переучить" скоринговые системы, у рынка есть 180 дней. Обращаюсь к рынку: я знаю, что вы просили о большем переходном периоде. Давайте с цифрами поговорим о реалистичности полугодового переходного периода в процессе подготовки проекта к рассмотрению Советом.

Также она добавила, что поскольку будет внедрена пространная система новых штрафов для кредитора, для баланса отменят мораторий на взыскание пени и штрафов с заемщика.

Власти планируют ограничить ставки по микрокредитам

Даниил Гетманцев сообщил, что такую инициативу ввели народные депутаты.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Сегодня фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка - более 1 000% годовых.

В целом, в Раде хотят ввести следующие изменения: