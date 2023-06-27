Теперь без денег на ставки: власти могут запретить выдавать кредиты игроманам

27 июня 2023, 15:05
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Ольга Василевская-Смаглюк

В парламенте зарегистрировали новый законопроект, предусматривающий запрещение выдачи кредитов игроманам. Он также будет регулировать сферу кредитных услуг.

Игроманам не будут выдавать кредиты

В парламенте зарегистрировали законопроект №9433, который должен внести изменения в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг.

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Его соавтор, депутат Ольга Василевская-Смаглюк пояснила, что он предлагает следующие изменения:

  • Постепенное понижение наибольшего уровня дневной процентной ставки по потребительским кредитам до 1%.
  • Запрет выдачи кредитов лицам с игровой зависимостью.
  • Продление срока действия договора без заключения дополнительного соглашения об этом станет невозможным.
  • Манипулятивная реклама кредитов будет запрещена.
  • Контрольные меры НБУ по банкам возвращаются в полном объеме и даже усиливаются.
  • Выполнение требования Меморандума по МВФ о выводе актов НБУ из-под регуляторного законодательства.
 

Ольга Василевская-Смаглюк

Народный депутат Украины 9-го созыва и соавтор проекта

Никто не рубит с плеча, потолок ставки снижается постепенно: стартуем с 2,5% (фиксируем действующую среднюю на сегодняшний день ставку), за три месяца потолок снизится до 1,5%, а еще за 3 месяца – до 1%. Для того, чтобы "переучить" скоринговые системы, у рынка есть 180 дней. Обращаюсь к рынку: я знаю, что вы просили о большем переходном периоде. Давайте с цифрами поговорим о реалистичности полугодового переходного периода в процессе подготовки проекта к рассмотрению Советом.

Также она добавила, что поскольку будет внедрена пространная система новых штрафов для кредитора, для баланса отменят мораторий на взыскание пени и штрафов с заемщика.

Власти планируют ограничить ставки по микрокредитам

Даниил Гетманцев сообщил, что такую инициативу ввели народные депутаты.

 

Даниил Гетманцев

Председатель Комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике

 

Сегодня фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка - более 1 000% годовых.

В целом, в Раде хотят ввести следующие изменения:

  • ограничить дневную процентную ставку по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита (примерно 350% годовых);
  • запретить кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;
  • запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита;
  • обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.

 

Автор: Тетяна Стельмах