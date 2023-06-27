Ігроманам не видаватимуть кредити

У парламенті зареєстрували законопроєкт №9433, який має внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг.

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Його співавторка, депутатка Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, що він пропонує наступні зміни:

Поступове зниження максимального рівня денної процентної ставки за споживчими кредитами до 1%.

Заборона видачі кредитів особам з ігровою залежністю.

Продовження строку дії договору без укладення додаткової угоди про це стане неможливим.

Маніпулятивну рекламу кредитів буде заборонено.

Контрольні заходи НБУ щодо банків повертаються в повному обсязі й навіть посилюються.

Виконання вимоги Меморандуму з МВФ про виведення актів НБУ з-під регуляторного законодавства.

Ольга Василевська-Смаглюк Народна депутатка України 9-го скликання та співавторка проєкту Ніхто не рубає з плеча, стеля ставки знижується поступово: стартуємо з 2,5% (фіксуємо чинну середню на сьогодні ставку), за три місяці стеля знизиться до 1,5%, а ще за 3 місяці – до 1%. На те, аби "перевчити" скорингові системи, у ринку є 180 днів. Звертаюся до ринку: я знаю, що ви просили про більший перехідний період. Давайте з цифрами поговоримо про реалістичність піврічного перехідного періоду в процесі підготовки проєкту до розгляду Радою.

Також вона додала, що оскільки буде впроваджено розлогу систему нових штрафів для кредитора, для балансу скасують мораторій на стягнення пені та штрафів з позичальника.

Влада планує обмежити ставки за мікрокредитами

Данило Гетманцев повідомив, що таку ініціативу впровадили народні депутати.

Данило Гетманцев Голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики На сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка - більше 1 000% річних.

Загалом у Раді хочуть ввести такі зміни: