Доведеться звітуватися: НБУ змінив правила роботи банків з кредитними боржниками
24 січня 2024, 12:33Читать новость на русском
Джерело:НБУ
Уже з 1 липня 2024 року банки та інші фінансові установи звітуватимуться перед НБУ. Їм доведеться повідомляти регулятор про наявність активних операцій серед кредитних боржників.
Хто звітуватиме перед НБУ
У такий спосіб НБУ хоче здійснити нагляд за діяльністю учасників фінансового ринку й оцінити ефективність управління кредитним сектором.
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Тож про активні операції перед НБУ мають звітуватися:
- банки України;
- фінансові компанії, які мають право надавати хоча б одну з фінансових послуг, а саме: надання коштів і банківських металів у кредит, надання гарантій, факторинг, фінансовий лізинг;
- кредитні спілки.
Які терміни для подання звітів
Регулятор має право вимагати звітність про активні операції від різних фінансових установ у такі строки:
- із 1 липня 2024 року – інформацію про операції за видами фінансових послуг, визначеними в пунктах 2, 4 – 6 частини першої статті 4 закону про фінансові послуги, а також інформацію про боржників і осіб, пов'язаних із боржниками й такими операціями;
- із 1 жовтня 2024 року – інформацію в повному обсязі.
Аби забезпечити комфортний перехід учасників ринку до виконання нових вимог, НБУ деякий час не застосовуватиме засоби впливу за порушення строків. Зокрема:
- до банків – на звітні дати 1 липня, 1 серпня та 1 вересня 2024 року;
- до фінансових компаній – на кожну звітну дату в період із 1 липня до 1 грудня 2024 року;
- до кредитних спілок – на кожну звітну дату в період із 1 липня 2024 року до 1 червня 2025 року.