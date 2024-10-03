Кредитний договір підписано: Україна вперше отримає пільгове фінансування від Південної Кореї

Вчора Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї. Сума кредиту складе 100 мільйонів доларів.

Кредит від Кореї

Ще в квітні 2024 року уряди України та Республіки Корея підписали Угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до 2,1 мільярда доларів протягом 2024 – 2029 років.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Незважаючи на тисячі кілометрів між Україною та Республікою Корея наше партнерство продовжує зміцнюватись. Я вдячний за конструктивну співпрацю, результатом якої є мобілізація ресурсів на нагальні бюджетні потреби України. Подальші проекти, що реалізовуватимуться в рамках двосторонньої співпраці з Корейською стороною, будуть спрямовані на підтримку економічного розвитку України та сприятимуть подальшій взаємовигідній співпраці між країнами.

Тож цих 100 мільйонів доларів будуть першою фінансовою підтримкою, яка надійде Україні від Республіки Корея.

Цей кредит залучається на строк у 20 років, а процентна ставка складе 1,0% річних. Пільговий період триватиме 5 років від дати підписання кредитного договору.