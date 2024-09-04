Що таке кредитний ліміт і як його змінити на картці

У більшості банків є послуга кредитного ліміту на картці. Іноді він встановлюється за замовчуванням, а іноді його треба додавати окремо в налаштуваннях онлайн-банкінгу.

Що таке кредитний ліміт

Кредитний ліміт – це сума грошей, яку банк готовий надати клієнту для оплати товарів або послуг за допомогою кредитної картки.

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Іноді кредитний ліміт встановлюється автоматично, що може ускладнити розрізнення між власними коштами та банківською позикою.

Важливо! Якщо кредитний ліміт вам не потрібен, відмовтеся від нього. Якщо плануєте користуватися кредитними коштами, дізнайтеся про терміни погашення кредиту, тривалість пільгового періоду та вартість кредитних послуг.

Важливо розрізняти два типи банківських продуктів з кредитним лімітом:

Класичні кредитні картки – зазвичай на таких картках не зберігаються власні гроші клієнта, а рахунок обліковує тільки кредитний ліміт. Дебетові картки з овердрафтом – на таких картках є власні кошти клієнта, але якщо вони закінчаться, можливе використання кредитних коштів, що дозволяє "зайти в мінус". У цьому випадку кредитні кошти використовуються тільки після витрачання власних. При поповненні картки спочатку погашається овердрафт – кредит або негативне сальдо, яке виникло через використання кредитних коштів. Оформлюючи таку картку, важливо не плутати власні кошти з кредитним лімітом під час розрахунків.

Як змінити кредитний ліміт

Клієнт банку може контролювати розмір кредитного ліміту на своїй кредитній картці. Щоб змінити кредитний ліміт, можна скористатися кількома способами:

Через онлайн-банкінг .

. Звернувшись до служби підтримки банку за номером, вказаним на кредитній картці.

за номером, вказаним на кредитній картці. Написавши заяву у відділенні банку.

Зменшення кредитного ліміту може зайняти деякий час і залежить від сервісу та внутрішніх процесів банку. Якщо ви хочете збільшити кредитний ліміт, банк оцінюватиме вашу платоспроможність, рівень доходів, частоту користування карткою, кредитну історію та інші фактори.

Зауважте! Схвалення підвищення ліміту зазвичай базується на внутрішніх критеріях, встановлених банком.