Рекорд за 2 роки: біткойн зайняв половину ринку криптовалют

Біткойн зайняв 50% від усієї криптовалюти на ринку вперше за 2 роки. Підйом пов’язують із тиском SEC на альткойни та заявкою на спотовий ETF від BlackRock.

Біткойн зайняв половину ринку криптовалют

Те що біткойн набув такого поширення означає, що половину всієї капіталізації використовує один цифровий актив. Тобто з 1.1 трильйона доларів на біткоїн припадає 519 мільярдів доларів капіталізації.

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З 27 листопада 2022 року домінування біткойна зросло на 10.5%, причин цьому декілька:

криза FTX, що призвело до вибору криптоінвесторами ВТС як надійного способу збереження коштів;

посилення регуляторного контролю США — тиск SEC на альткоїни;

заявка BlackRock на створення біржового фонду біткойн-ETF.

Etherum теж стабільно тримає 20% усього ринку криптовалют, тож разом з біткойном вони займають 70%.

Співзасновник MicroStrategy Майкла Сейлора вважає, що біткойни займуть 80% усього ринку протягом декількох років. Він вважає, що з видаленням зайвих активів великі інвестори охоче вкладатимуть кошти в ці койни.

Можна добути лише 21 мільйон біткойнів

Біткойни часто називають своєрідним золотом, через те що їх потрібно видобувати схожим чином та їх кількість обмежена. Певні криптовалюти мають обмежену пропозицію, прописану у їх коді.

Це означає, що в блокчейні заздалегідь програмують кількість монет, які можна добути. Самого біткойну можна добути 21 мільйонів монет.

Щойно "знайдуть" останню монету, майнери припинять отримувати нагороду за видобуток нових блоків. У них залишаться тільки нагороди за перевірку транзакцій.