Зацікавленість тільки росте: українці все активніше гуглять крипту
12 червня 2023, 17:54Читать новость на русском
Джерело:Incrypted
Протягом 2023 року українці почали значно частіше цікавитися криптовалютою, зокрема в Запорізькій, Херсонській та Одеській областях тощо. Також зросла кількість криптоінвесторів.
Зацікавленість криптовалютою в Україні зросла
Кількість пошукових запитів щодо криптовалюти серед українців рекордно зросла за січень – лютий 2023 рік. Google Trends оцінили підвищення популярності токенів за динамікою – на 87 зі 100. Найбільше зацікавлення демонструють у Запоріжжі, Херсоні, Києві, Одесі та Харкові.
Читайте також Долар чи біткойн: хто стане світовим лідеромНагадаємо! Під час повномасштабного вторгнення криптовалюта показала себе як дуже зручний спосіб переказів коштів. Так, за перші три місяці 2022 року Україна отримала 125 мільйонів доларів саме у токенах.
Станом на червень 2023 рік рівень зацікавленості становить 75 зі 100. Також, попри війну, значно зросла кількість криптоінвесторів та позитивні очікування щодо біткойна.
Як НБУ регулюватиме ринок криптовалют
- Директор Департаменту стратегії й розвитку НБУ Арсен Макарчук під час конференції розповів, що Україна несильно відрізнятиметься від європейських країн у питаннях регуляції ринку. Проте певні особливості все ж можуть бути.
- Регламент має враховувати певні правові реальності, зокрема наявність двох регуляторів і відповідний поділ сфер регулювання ринку фінансових послуг між ними.
- Тобто регулювання має бути приведено до національних реалій, але це не суперечить тому, що концептуально ми маємо йти до одного з ЄС стандарту. До слова, нині влада України працює над новим законом про криптовалюту в Україні.