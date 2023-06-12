Зацікавленість тільки росте: українці все активніше гуглять крипту

Протягом 2023 року українці почали значно частіше цікавитися криптовалютою, зокрема в Запорізькій, Херсонській та Одеській областях тощо. Також зросла кількість криптоінвесторів.

Зацікавленість криптовалютою в Україні зросла

Кількість пошукових запитів щодо криптовалюти серед українців рекордно зросла за січень – лютий 2023 рік. Google Trends оцінили підвищення популярності токенів за динамікою – на 87 зі 100. Найбільше зацікавлення демонструють у Запоріжжі, Херсоні, Києві, Одесі та Харкові.

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Під час повномасштабного вторгнення криптовалюта показала себе як дуже зручний спосіб переказів коштів. Так, за перші три місяці 2022 року Україна отримала 125 мільйонів доларів саме у токенах.

Станом на червень 2023 рік рівень зацікавленості становить 75 зі 100. Також, попри війну, значно зросла кількість криптоінвесторів та позитивні очікування щодо біткойна.

Як НБУ регулюватиме ринок криптовалют

Директор Департаменту стратегії й розвитку НБУ Арсен Макарчук під час конференції розповів, що Україна несильно відрізнятиметься від європейських країн у питаннях регуляції ринку. Проте певні особливості все ж можуть бути.

Регламент має враховувати певні правові реальності, зокрема наявність двох регуляторів і відповідний поділ сфер регулювання ринку фінансових послуг між ними.

Тобто регулювання має бути приведено до національних реалій, але це не суперечить тому, що концептуально ми маємо йти до одного з ЄС стандарту. До слова, нині влада України працює над новим законом про криптовалюту в Україні.