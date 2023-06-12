Интерес только растет: украинцы все активнее гудят крипту
12 июня 2023, 17:54Читати новину українською
Источник:Incrypted
В течение 2023 года украинцы стали чаще интересоваться криптовалютой, в частности в Запорожской, Херсонской и Одесской областях и других. Также возросло количество криптоинвесторов.
Интерес к криптовалюте в Украине возрос
Количество поисковых запросов по криптовалюте среди украинцев рекордно возросло за январь-февраль 2023 год. Google Trends оценили повышение популярности токенов по динамике на 87 из 100. Наибольший интерес демонстрируют в Запорожье, Херсоне, Киеве, Одессе и Харькове.
Читайте также Доллар или биткойн: кто станет мировым лидеромНапомним! Во время полномасштабного вторжения криптовалюта показала себя как очень удобный способ перевода средств. Так, за первые три месяца 2022 Украина получила 125 миллионов долларов именно в токенах.
По состоянию на июнь 2023 г. уровень заинтересованности составляет 75 из 100. Также несмотря на войну значительно возросло количество криптоинвесторов и положительные ожидания относительно биткойна.
Как НБУ будет регулировать рынок криптовалют
- Директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук во время конференции рассказал, что Украина будет не сильно отличаться от европейских стран по вопросам регуляции рынка. Однако некоторые особенности все же могут быть.
- Регламент должен учитывать определенные правовые реальности, в частности наличие двух регуляторов и разделение сфер регулирования рынка финансовых услуг между ними.
- То есть регулирование должно быть приведено в национальные реалии, но это не противоречит тому, что концептуально мы должны идти в один из ЕС стандарт. К слову, сейчас власти Украины работают над новым законом о криптовалюте в Украине.