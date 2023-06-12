Интерес только растет: украинцы все активнее гудят крипту

12 июня 2023, 17:54
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Incrypted

В течение 2023 года украинцы стали чаще интересоваться криптовалютой, в частности в Запорожской, Херсонской и Одесской областях и других. Также возросло количество криптоинвесторов.

Интерес к криптовалюте в Украине возрос

Количество поисковых запросов по криптовалюте среди украинцев рекордно возросло за январь-февраль 2023 год. Google Trends оценили повышение популярности токенов по динамике на 87 из 100. Наибольший интерес демонстрируют в Запорожье, Херсоне, Киеве, Одессе и Харькове.

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Напомним! Во время полномасштабного вторжения криптовалюта показала себя как очень удобный способ перевода средств. Так, за первые три месяца 2022 Украина получила 125 миллионов долларов именно в токенах.

По состоянию на июнь 2023 г. уровень заинтересованности составляет 75 из 100. Также несмотря на войну значительно возросло количество криптоинвесторов и положительные ожидания относительно биткойна.

Как НБУ будет регулировать рынок криптовалют

  • Директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук во время конференции рассказал, что Украина будет не сильно отличаться от европейских стран по вопросам регуляции рынка. Однако некоторые особенности все же могут быть.
  • Регламент должен учитывать определенные правовые реальности, в частности наличие двух регуляторов и разделение сфер регулирования рынка финансовых услуг между ними.
  • То есть регулирование должно быть приведено в национальные реалии, но это не противоречит тому, что концептуально мы должны идти в один из ЕС стандарт. К слову, сейчас власти Украины работают над новым законом о криптовалюте в Украине.
WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервисе биржи.
Автор: Тетяна Стельмах