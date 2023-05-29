Мільйон за день: як криптовалюта RFD принесла шалений прибуток інвестору

Одному інвестору вдалося за три дні заробити 1 300 000 доларів вклавши гроші у криптовалюту – RefundCoin (RFD). Ці токени становлять 99% усієї крипти, якою володіє щасливчик.

Як інвестор став мільйонером за 3 дні

20 травня інвестор купив 13 567 175 828 токенів RFD на загальну суму 16 300 доларів. Уже 23 травня їхня вартість значно підвищилася до 1 327 042 доларів.

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До слова, адреса криптовалютного гаманця інвестора – 0×47ab348fb8919639cd8206ca06feaf8b32ffdf9f.

Автором проєкту RefundCoin став учасник криптоспільноти під ніком "Blurr.Eth", який відомий своїми маніпуляціями з ціною на NFT #9998 з колекції криптопанків.

Які інструменти допоможуть проаналізувати подібні випадки на криптобіржі

Щоб виявити випадки такого швидкого успіху можна скористатися трьома різними платформами для аналізу криптовалют:

DEX Screener

Платформа дозволяє відстежити зміни курсу у нових торгових парах. Також сервіс пропонує монети, які мали найбільший успіх протягом 24 годин та дає на них адресу.

Bubblemaps

Сервіс доповнює попередню платформу. Сюди можна вставити адресу токена і подивитися гаманці найбільших та найактивніших власників токена.

Zerion

Тут можна переглянути інформацію по активності будь-якого гаманця та зрозуміти стратегію за якою працює інвестор.

Як норвезький студент розбагатів, купивши біткойнів на 27 доларів

Ще у 2009 році, коли студент Крістофер Кох писав свою дисертацію про криптошифрування даних, він зацікавився віртуальними валютами.

Для експерименту він купив 5 тисяч біткойнів, які на той час коштували 27 доларів за кожну, і поклав їх на свій віртуальний гаманець. Лише у 2013 році він згадав про цю покупку, якраз тоді, коли ця валюта коштувала 266 доларів за біткойн.

Не докладаючи зусиль він виявив, що тепер на його балансі 886 000 доларів, частину з яких він витратив на трикімнатну квартиру в респектабельному районі Тойен столиці Норвегії Осло.

Сьогодні WhiteBIT об’єднує 3,5 млн зареєстрованих користувачів у всьому світі. Місія компанії — досягти масового впровадження технології блокчейн та розширити криптоспільноту, надаючи безпечну й просту у використанні платформу.