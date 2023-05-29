Мільйон за день: як криптовалюта RFD принесла шалений прибуток інвестору
Джерело:Dami-Defi
Одному інвестору вдалося за три дні заробити 1 300 000 доларів вклавши гроші у криптовалюту – RefundCoin (RFD). Ці токени становлять 99% усієї крипти, якою володіє щасливчик.
Як інвестор став мільйонером за 3 дні
20 травня інвестор купив 13 567 175 828 токенів RFD на загальну суму 16 300 доларів. Уже 23 травня їхня вартість значно підвищилася до 1 327 042 доларів.
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Автором проєкту RefundCoin став учасник криптоспільноти під ніком "Blurr.Eth", який відомий своїми маніпуляціями з ціною на NFT #9998 з колекції криптопанків.
Які інструменти допоможуть проаналізувати подібні випадки на криптобіржі
Щоб виявити випадки такого швидкого успіху можна скористатися трьома різними платформами для аналізу криптовалют:
- DEX Screener
Платформа дозволяє відстежити зміни курсу у нових торгових парах. Також сервіс пропонує монети, які мали найбільший успіх протягом 24 годин та дає на них адресу.
- Bubblemaps
Сервіс доповнює попередню платформу. Сюди можна вставити адресу токена і подивитися гаманці найбільших та найактивніших власників токена.
- Zerion
Тут можна переглянути інформацію по активності будь-якого гаманця та зрозуміти стратегію за якою працює інвестор.
Як норвезький студент розбагатів, купивши біткойнів на 27 доларів
- Ще у 2009 році, коли студент Крістофер Кох писав свою дисертацію про криптошифрування даних, він зацікавився віртуальними валютами.
- Для експерименту він купив 5 тисяч біткойнів, які на той час коштували 27 доларів за кожну, і поклав їх на свій віртуальний гаманець. Лише у 2013 році він згадав про цю покупку, якраз тоді, коли ця валюта коштувала 266 доларів за біткойн.
- Не докладаючи зусиль він виявив, що тепер на його балансі 886 000 доларів, частину з яких він витратив на трикімнатну квартиру в респектабельному районі Тойен столиці Норвегії Осло.