Мільйон за день: як криптовалюта RFD принесла шалений прибуток інвестору

29 травня 2023, 09:21
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Джерело:

Dami-Defi

Одному інвестору вдалося за три дні заробити 1 300 000 доларів вклавши гроші у криптовалюту – RefundCoin (RFD). Ці токени становлять 99% усієї крипти, якою володіє щасливчик.

Як інвестор став мільйонером за 3 дні

20 травня інвестор купив 13 567 175 828 токенів RFD на загальну суму 16 300 доларів. Уже 23 травня їхня вартість значно підвищилася до 1 327 042 доларів. 

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Автором проєкту RefundCoin став учасник криптоспільноти під ніком "Blurr.Eth", який відомий своїми маніпуляціями з ціною на NFT #9998 з колекції криптопанків.

Які інструменти допоможуть проаналізувати подібні випадки на криптобіржі

Щоб виявити випадки такого швидкого успіху можна скористатися трьома різними платформами для аналізу криптовалют:

  • DEX Screener

Платформа дозволяє відстежити зміни курсу у нових торгових парах. Також сервіс пропонує монети, які мали найбільший успіх протягом 24 годин та дає на них адресу.

  • Bubblemaps

Сервіс доповнює попередню платформу. Сюди можна вставити адресу токена і подивитися гаманці найбільших та найактивніших власників токена.

  • Zerion

Тут можна переглянути інформацію по активності будь-якого гаманця та зрозуміти стратегію за якою працює інвестор.

Як норвезький студент розбагатів, купивши біткойнів на 27 доларів

  • Ще у 2009 році, коли студент Крістофер Кох писав свою дисертацію про криптошифрування даних, він зацікавився віртуальними валютами.
  • Для експерименту він купив 5 тисяч біткойнів, які на той час коштували 27 доларів за кожну, і поклав їх на свій віртуальний гаманець. Лише у 2013 році він згадав про цю покупку, якраз тоді, коли ця валюта коштувала 266 доларів за біткойн.
  • Не докладаючи зусиль він виявив, що тепер на його балансі 886 000 доларів, частину з яких він витратив на трикімнатну квартиру в респектабельному районі Тойен столиці Норвегії Осло.
Автор: Тетяна Стельмах