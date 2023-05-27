Криптовалюту можна буде купувати через банк

Влада Тайваню дозволила криптооперації для банків. Головним регулятором криптовалюти в країні стане Комісія з фінансового нагляду.

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Після краху FTX, Тайвань сприйняв це як знак для того, щоб ухвалити нові правила щодо криптоврегулювання.

Таким чином, вже у вересні цього року опублікують документ "Купівля і продаж криптовалют у банківській сфері", що дозволить банкам на законному рівні надавати інструменти для торгівлі крипти.

Важливо! До вересня уряд країни не дозволить банкам співпрацювати з криптобіржами й надавати криптопослуги.

Відомо, що вже 27 бірж працюють під керівництвом Комісії з фінансового нагляду. Однак які це бренди – поки не відомо.

За 10 років криптовалюту матиме майже кожен

За словами мільярдера Браяна Армстронга, криптовалютою користуватиметься 2 – 3 мільярди людей у світі. І це все приблизно через 10 років. Все через те, що людство знайде нові способи використання крипти.

За минулу декаду кількість користувачів у цьому секторі зросла до 200-300 млн осіб. Якщо ця тенденція збережеться, ми побачимо 2-3 млрд юзерів через наступні 10 років,

– каже мільярдер.

Подальший успіх криптовалюти залежатиме:

від масштабованості протоколів L2;

від нормативної ясності;

від зручності використання.

Сьогодні WhiteBIT об’єднує 3,5 млн зареєстрованих користувачів у всьому світі. Місія компанії — досягти масового впровадження технології блокчейн та розширити криптоспільноту, надаючи безпечну й просту у використанні платформу.