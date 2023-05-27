Криптовалюту можно будет покупать через банк
Власти Тайваня разрешили криптооперации для банков. Главным регулятором криптовалюты в стране станет Комиссия по финансовому надзору.
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- После краха FTX Тайвань воспринял это как знак для того, чтобы принять новые правила по криптоурегулированию.
- Таким образом, уже в сентябре этого года опубликуют документ "Покупка и продажа криптовалют в банковской сфере", что позволит банкам на законном уровне предоставлять инструменты для торговли криптами.
- Известно, что уже 27 бирж работают под руководством Комиссии по финансовому надзору. Однако какие это бренды – пока не известно.
Через 10 лет криптовалюта будет почти у каждого
По словам миллиардера Брайана Армстронга, криптовалютой будет пользоваться 2–3 миллиарда человек в мире. И это все примерно через десять лет. Все потому, что человечество найдет новые способы использования крипты.
За прошедшую декаду количество пользователей в этом секторе выросло до 200–300 млн человек. Если эта тенденция сохранится, мы увидим 2–3 млрд пользователей через следующих 10 лет,
– говорит миллиардер.
Дальнейший успех криптовалюты будет зависеть:
- от масштабируемости протоколов L2;
- от нормативной ясности;
- от удобства использования.