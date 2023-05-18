Де можна поїсти, одягнутись та купити квартиру за криптовалюту в Україні

Криптовалюта все сильніше вкорінюється в українську сферу послуг. За неї тепер можна вільно розраховуватися за їжу, купувати одяг та оплачувати різні послуги.

Де в Україні можна розрахуватися токенами

В першу чергу розрахуватися біткойнами можна в різних онлайн-магазинах. Наприклад можна скористатися такими сайтами:

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Bitboard.trade. – це аналог "Авіто" на якому можна придбати безліч різноманітних товарів за крипту. Усі операції проводяться анонімно, що забезпечує надійний захист від шахраїв;

– це аналог "Авіто" на якому можна придбати безліч різноманітних товарів за крипту. Усі операції проводяться анонімно, що забезпечує надійний захист від шахраїв; Mybro.com.ua. – тут можна придбати електроскутери, електровелосипеди або електробайки та екіпіровку і різні комплектуючі;

– тут можна придбати електроскутери, електровелосипеди або електробайки та екіпіровку і різні комплектуючі; Eshisha.com.ua. – магазин, який продає електронні сигарети, вейпи та різні комплектуючі;

– магазин, який продає електронні сигарети, вейпи та різні комплектуючі; 12v.ua. – інтернет-магазин з великим асортиментом акумуляторів для автомобілів, мотоциклів, вантажівок, спецтехніки;

– інтернет-магазин з великим асортиментом акумуляторів для автомобілів, мотоциклів, вантажівок, спецтехніки; Mebexpress.com . – магазин продає м'які меблі (ліжка, матраци) і приймає лише біткойни;

. – магазин продає м'які меблі (ліжка, матраци) і приймає лише біткойни; Sport-star.kiev.ua. – спортзал, де можна купити абонемент за криптовалюту.

Також на крипту можна купити одяг та аксесуари:

Sumochki.in.ua. – тут можна купити сумочки та аксесуари не тільки за біткойни, а й за інші віртуальні монети;

– тут можна купити сумочки та аксесуари не тільки за біткойни, а й за інші віртуальні монети; Rechi.ua. – магазин одягу, прикрас та взуття;

– магазин одягу, прикрас та взуття; Dubhumans.com. – тут продають світшоти та футболки.

Як розрахуватися токенами за їжу

Якщо ви прийшли у заклад, який приймає оплату криптовалютою, вам потрібно попередити про це офіціанта, коли робитимете замовлення. Тоді він одразу розраховуватиме вартість вашого обіду в електронному еквіваленті.

Згодом вам принесуть чек з QR-кодом, за яким ви платите, після чого менеджер одразу переводить все на банківський рахунок компанії у вигляді фіатної валюти.

Де можна купити житло за біткойни

В Україні теж набуває популярності продаж нерухомості за криптовалюту. Проте нині нею користуються приватні продавці, а забудовники ще побоюються. На ринку є такі пропозиції:

Київ, ЖК "Паркове місто" (100 квадратів) – 45 біткойнів;

Львів, проспект Червоної Калини (200 квадратів) – 7,2 біткойна;

Село Віта-Поштова, біля Києва (15 соток) – 10,8 біткойна;

Ділянка на Хмельниччині (25 соток) – 0,45 біткойна.

WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). За допомогою системи перевірки адрес (AML) біржа детально та в автоматичному режимі перевіряє адреси гаманців, з яких клієнти здійснюють транзакції. Крім того, користувачі можуть самостійно перевірити будь-яку адресу на причетність до незаконної діяльності на AML-сервісі біржі.