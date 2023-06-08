У НБУ розповіли, як регулюватиметься ринок криптовалют

Україна буде орієнтуватися на європейські стандарти регулювання ринку криптовалют. Для цього НБУ буде співпрацювати з іншими регуляторами України.

Як НБУ регулюватиме крипту

Директор Департаменту стратегії й розвитку НБУ Арсен Макарчук під час конференції розповів, що Україна несильно відрізнятиметься від європейських країн у питаннях регуляції ринку. Проте певні особливості все ж можуть бути.

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Регламент має враховувати певні правові реальності, зокрема наявність двох регуляторів (НБУ та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) і відповідний поділ сфер регулювання ринку фінансових послуг між ними. Тобто регулювання має бути приведено до національних реалій, але це не суперечить тому, що концептуально ми маємо йти до одного з ЄС стандарту,

– пояснив він.

Україна готує новий закон для криптовалюти

Нині влада України працює над новим законом про криптовалюту в Україні.

Українські посадовці готують законопроєкт про криптовалюту, який буде базуватися на європейських нормах MiCA, ухвалених 20 квітня. Проте остаточну редакцію МіСА Європа ухвалить лише в липні.

Ярослав Железняк Перший заступник голови фінкомітету Ради Новий варіант закону буде ґрунтовнішим і детальнішим, ніж попередній, з акцентом на оподаткуванні цифрових активів, зокрема криптовалют, а регулювання ринку перейде до НКЦПФР.

В Україні вже ухвалювали профільний закон "Про віртуальні активи", який так і не набув чинності, а згодом від нього відмовилися. Ухвалення цього закону було умовою євроінтеграції.

Депутат сподівається, що документ вдасться подати на розгляд парламенту літом, а ухвалити – до кінця року. Проте, щоб він почав діяти потрібно внести зміни до Податкового кодексу.

Ринок, може, і боїться додаткового регулювання, але є запит від гравців – мати змогу офіційно працювати, бо вони це роблять у Європі. Наше завдання – дати їм це,

– пояснив Железняк.

Закон дозволить офіційно користуватися банківською системою та захистити криптоінвесторів від правоохоронців, які вимагають хабарі.