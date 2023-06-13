Інвестиція в мільярд: Сальвадор планує побудувати великий майнінговий центр

13 червня 2023, 10:44
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Джерело:

Bitcoin Magazine

Влада Сальвадору прагне перетворити країну на великого глобального гравця в індустрії видобутку біткоїнів. Для цього буде створено потужний майнінговий центр, частка уряду в якому складе 23%.

Влада країни відіграватиме потужну роль

Створенням майнінгового центру потужністю 241 мегават займеться місцева компанія Volcano Energy. Збудують його в місці з, як запевняється, винятковим потенціалом енергії.

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За розрахунками, майнінговий центр працюватиме на:

  • сонячній енергії, яка забезпечуватиме 169 мегават потужності;
  • вітровій – 72 мегават.

Для реалізації проєкту планують залучити 1 мільярд доларів від провідних інвесторів індустрії. При цьому влада Сальвадору:

  • відіграватиме вирішальну роль у плануванні та реалізації проєкту;
  • володітиме 23% його.
Важливо! Сальвадор став першою державою у світі, яка визнала біткоїн законним платіжним засобом.

Амбіції Сальвадору

За допомогою потужного майнінгового центру влада Сальвадору хоче перетворити країну на великого глобального гравця в індустрії видобутку біткоїнів.

Крім того, очікується, що реалізація проєкту також позитивно вплине на розвиток самого біткоїна. Зокрема, підвищить:

  • енергетичну конкурентоспроможність;
  • диверсифікацію;
  • географічне розширення мережі криптовалюти.

Що з криптовалютами в Україні

  • Зі свого боку, директор Департаменту стратегії й розвитку НБУ Арсен Макарчук раніше розповів, що Україна не дуже відрізнятиметься від європейських країн у питаннях регуляції криптовалют. Проте певні особливості все ж можуть бути.
  • Регламент  враховуватиме окремі правові реальності, зокрема наявність двох регуляторів і відповідний поділ сфер регулювання ринку фінансових послуг між ними.
  • Нині влада працює над новим законом про криптовалюту в Україні.
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Автор: Роман Костюченко