Інвестиція в мільярд: Сальвадор планує побудувати великий майнінговий центр
Джерело:Bitcoin Magazine
Влада Сальвадору прагне перетворити країну на великого глобального гравця в індустрії видобутку біткоїнів. Для цього буде створено потужний майнінговий центр, частка уряду в якому складе 23%.
Влада країни відіграватиме потужну роль
Створенням майнінгового центру потужністю 241 мегават займеться місцева компанія Volcano Energy. Збудують його в місці з, як запевняється, винятковим потенціалом енергії.
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За розрахунками, майнінговий центр працюватиме на:
- сонячній енергії, яка забезпечуватиме 169 мегават потужності;
- вітровій – 72 мегават.
Для реалізації проєкту планують залучити 1 мільярд доларів від провідних інвесторів індустрії. При цьому влада Сальвадору:
- відіграватиме вирішальну роль у плануванні та реалізації проєкту;
- володітиме 23% його.
Амбіції Сальвадору
За допомогою потужного майнінгового центру влада Сальвадору хоче перетворити країну на великого глобального гравця в індустрії видобутку біткоїнів.
Крім того, очікується, що реалізація проєкту також позитивно вплине на розвиток самого біткоїна. Зокрема, підвищить:
- енергетичну конкурентоспроможність;
- диверсифікацію;
- географічне розширення мережі криптовалюти.
Що з криптовалютами в Україні
- Зі свого боку, директор Департаменту стратегії й розвитку НБУ Арсен Макарчук раніше розповів, що Україна не дуже відрізнятиметься від європейських країн у питаннях регуляції криптовалют. Проте певні особливості все ж можуть бути.
- Регламент враховуватиме окремі правові реальності, зокрема наявність двох регуляторів і відповідний поділ сфер регулювання ринку фінансових послуг між ними.
- Нині влада працює над новим законом про криптовалюту в Україні.