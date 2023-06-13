Инвестиция в миллиард: Сальвадор планирует построить крупный майнинговый центр
Источник:Bitcoin Magazine
Власти Сальвадора стремятся превратить страну в крупного глобального игрока в индустрии добычи биткоинов. Для этого будет создан мощный майнинговый центр, доля правительства в котором составит 23%.
Власти страны будут играть мощную роль
Созданием майнингового центра мощностью 241 мегаватт займется местная компания Volcano Energy. Построят его в месте с, как уверяется, исключительным потенциалом энергии.
Читайте также Украинцы все активнее гудят крипту
По расчетам, майнинговый центр будет работать на:
- солнечной энергии, которая будет обеспечивать 169 мегаватт мощности;
- ветровой – 72 мегаватт.
Для реализации проекта планируется привлечь 1 миллиард долларов от ведущих инвесторов индустрии. При этом власти Сальвадора будут:
- играть решающую роль в планировании и реализации проекта;
- владеть 23% его.
Амбиции Сальвадора
С помощью мощного майнингового центра власти Сальвадора хотят превратить страну в крупного глобального игрока в индустрии добычи биткоинов.
Кроме того, ожидается, что реализация проекта также положительно повлияет на развитие самого биткоина. В частности, повысит:
- энергетическую конкурентоспособность;
- диверсификацию;
- географическое расширение сети криптовалюты.
Что с криптовалютами в Украине
- В свою очередь, директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук ранее рассказал, что Украина не будет сильно отличаться от европейских стран в вопросах регуляции криптовалют. Однако некоторые особенности все же могут быть.
- Регламент будет учитывать определенные правовые реальности, в частности наличие двух регуляторов и разделение сфер регулирования рынка финансовых услуг между ними.
- В настоящее время власть работает над новым законом о криптовалюте в Украине.