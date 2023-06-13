Инвестиция в миллиард: Сальвадор планирует построить крупный майнинговый центр

13 июня 2023, 10:44
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Источник:

Bitcoin Magazine

Власти Сальвадора стремятся превратить страну в крупного глобального игрока в индустрии добычи биткоинов. Для этого будет создан мощный майнинговый центр, доля правительства в котором составит 23%.

Власти страны будут играть мощную роль

Созданием майнингового центра мощностью 241 мегаватт займется местная компания Volcano Energy. Построят его в месте с, как уверяется, исключительным потенциалом энергии.

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По расчетам, майнинговый центр будет работать на:

  • солнечной энергии, которая будет обеспечивать 169 мегаватт мощности;
  • ветровой – 72 мегаватт.

Для реализации проекта планируется привлечь 1 миллиард долларов от ведущих инвесторов индустрии. При этом  власти Сальвадора будут:

  • играть решающую роль в планировании и реализации проекта;
  • владеть 23% его.
Важно! Сальвадор стал первым государством в мире, признавшим биткоин законным платежным средством.

Амбиции Сальвадора

С помощью мощного майнингового центра власти Сальвадора хотят превратить страну в крупного глобального игрока в индустрии добычи биткоинов.

Кроме того, ожидается, что реализация проекта также положительно повлияет на развитие самого биткоина. В частности, повысит:

  • энергетическую конкурентоспособность;
  • диверсификацию;
  • географическое расширение сети криптовалюты.

Что с криптовалютами в Украине

  • В свою очередь, директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук ранее рассказал, что Украина не будет сильно отличаться от европейских стран в вопросах регуляции криптовалют. Однако некоторые особенности все же могут быть.
  • Регламент будет учитывать определенные правовые реальности, в частности наличие двух регуляторов и разделение сфер регулирования рынка финансовых услуг между ними.
  • В настоящее время власть работает над новым законом о криптовалюте в Украине.
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Автор: Роман Костюченко