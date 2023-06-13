Инвестиция в миллиард: Сальвадор планирует построить крупный майнинговый центр

Власти Сальвадора стремятся превратить страну в крупного глобального игрока в индустрии добычи биткоинов. Для этого будет создан мощный майнинговый центр, доля правительства в котором составит 23%.

Власти страны будут играть мощную роль

Созданием майнингового центра мощностью 241 мегаватт займется местная компания Volcano Energy. Построят его в месте с, как уверяется, исключительным потенциалом энергии.

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По расчетам, майнинговый центр будет работать на:

солнечной энергии, которая будет обеспечивать 169 мегаватт мощности;

ветровой – 72 мегаватт.

Для реализации проекта планируется привлечь 1 миллиард долларов от ведущих инвесторов индустрии. При этом власти Сальвадора будут:

играть решающую роль в планировании и реализации проекта;

владеть 23% его.

Амбиции Сальвадора

Сальвадор сталпервым государством в мире,

С помощью мощного майнингового центра власти Сальвадора хотят превратить страну в крупного глобального игрока в индустрии добычи биткоинов.

Кроме того, ожидается, что реализация проекта также положительно повлияет на развитие самого биткоина. В частности, повысит:

энергетическую конкурентоспособность;

диверсификацию;

географическое расширение сети криптовалюты.

Что с криптовалютами в Украине

В свою очередь, директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук ранее рассказал, что Украина не будет сильно отличаться от европейских стран в вопросах регуляции криптовалют. Однако некоторые особенности все же могут быть.

от европейских стран в вопросах регуляции криптовалют. Однако некоторые особенности все же могут быть. Регламент будет учитывать определенные правовые реальности, в частности наличие двух регуляторов и разделение сфер регулирования рынка финансовых услуг между ними.

В настоящее время власть работает над новым законом о криптовалюте в Украине.