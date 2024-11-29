"Для Росії це смерть": ситуація в російській економіці стає критичною

Після удару балістичною ракетою середньої дії "Орешником" по Дніпру, російський рубль впав до найнижчого рівня за останні два роки. Попри це, Владімір Путін продовжує погрожувати новими ударами.

В етері 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович сказав, як риторика російського диктатора надалі впливатиме на курс рубля, чи зможе центробанк стабілізувати його. Зазначимо, що економіка Росії зазнає серйозного тиску через низькі ціни на нафту, посилення санкцій та зростання витрат на війну.

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"Ситуація йде за негативним сценарієм"

Центробанк зможе стабілізувати курс рубля, якщо спалить всі залишки запасів. Голова Центробанку Ельвіра Набіулліна багато місяців цього не робила. Треба визнати той факт, що, наприклад, з економічного погляду представники управлінського класу на Росії виявилися достатньо готовими й професійними, щоб тривалий час тримати цю ситуацію під контролем.

Однак останні пів року, ще до заяв Владіміра Путіна, ситуація вже була критична. Вони діяли абсолютно неринковими методами, що логічно для країни, яка перебуває під санкціями,

– мовив Рейтерович.

За його словами, Набіулліна неодноразово казала про необхідність відпускання інфляції й подальшого підняття ставок центробанку. Проте їй це не давали робити з політичного погляду.

Путін сам доклав до цього руку, тому що коли він починав розказувати про "Орешники", то навіть російський ринок відреагував на це вкрай негативно. З'явилося розуміння, що далі, можливо, буде більше санкцій, будуть проблеми з торгівлею з Казахстаном, Китаєм, Індією, Туреччиною та іншими країнами, з якими торгує Росія.

Всі тепер можуть почати брати паузу на тиждень – два на фоні цих обіцянок, які робить Путін. Будь-яка пауза в торгівельних відносинах для Росії це смерть,

– зазначив політолог.

Загально ситуація йде за негативним сценарієм. Протягом трьох днів Путін зробив три заяви щодо удару "Орешником". Надалі кожна така заява закопуватиме економіку Росії, адже партнери почнуть брати паузи й всередині країни почнеться паніка.

До того ж новорічні свята зіграють не на руку росіянам. Вони ще більше розкрутить інфляцію і перебити це якимись соціальними виплатами, чи преміями не вийде, тому що просто немає з чого платити.