Продуктова криза в Росії: нові покращення від Путіна

Російські можновладці вирішили вкладати кошти не в розвиток власної країни, а у війну. Наслідком цього є захмарні ціни на базові харчові продукти.

Що відбувається з продуктами в Росії

Ситуація з продуктами в Росії нестабільна. Попри значні санкції, деякі міжнародні компанії продовжують працювати на території агресора. Але це не сприяє покращенню ситуації на місцях.

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Мережею шириться відео з російського міста Воронеж, де риба продається просто з вантажного автомобіля. Росіяни збираються у довжелезні черги аби придбати продукцію сумнівної якості. Користувачі уже встигли порівняти це видовище з періодом дефіциту у СРСР.

Росіяни стоять у кілометровій черзі для покупки риби просто з вантажівки: відео

Дефіцит всередині російського ринку, за словами місцевої влади, виникає через збільшений попит і ослаблення потужностей підприємств. Реальні причини, звісно ж, не називаються.

Реакція російської влади на підвищення цін

Недостатня кількість базових продуктів, спричиняє зростання вартості деяких товарів. Ціни підвищуються і через значну імпортну частку.

До прикладу, яйця у 2024 році будуть імпортуватися в Росію з Туреччини та Ірану. Цікаво, що така ситуація виникла вперше за понад 3 роки. Починаючи з 2020 року, російський внутрішній виробник самостійно задовільняв попит на ринку.

Російські ЗМІ повідомляють, що щоб уменшити теперішній дефіцит, до кінця грудня Росія купуватиме яйця в Азербайджані. Завдяки цим діям Москва хоче не допустити нового стрибку цін.