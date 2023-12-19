Продуктовый кризис в России: новые улучшения от Путина

Российские чиновники решили вкладывать средства не в развитие своей страны, а в войну. Следствием этого являются заоблачные цены на базовые пищевые продукты.

Что происходит с продуктами в России

Ситуация с продуктами в России нестабильна. Несмотря на серьезные санкции, некоторые международные компании продолжают работать на территории агрессора. Но это не способствует улучшению ситуации на местах.

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Сетью распространяется видео из российского города Воронеж, где рыба продается прямо из грузового автомобиля. Россияне собираются в длиннющие очереди, чтобы приобрести продукцию сомнительного качества. Пользователи уже успели сравнить это зрелище с периодом дефицита в СССР.

Росіяни стоять у кілометровій черзі для покупки риби просто з вантажівки: відео

Дефицит внутри российского рынка, по словам местных властей, возникает из-за увеличенного спроса и ослабления мощностей предприятий. Реальные причины, конечно, не называются.

Реакция российских властей на повышение цен

Недостаточное количество базовых продуктов, влечет за собой рост стоимости некоторых товаров. Цены повышаются и из-за значительной импортной доли.

К примеру, яйца в 2024 году будут импортироваться в Россию из Турции и Ирана. Интересно, что такая ситуация возникла впервые за 3 года. Начиная с 2020 года, российский внутренний производитель самостоятельно удовлетворял спрос на рынке.

Российские СМИ сообщают, что, чтобы уменьшить нынешний дефицит, до конца декабря Россия будет покупать яйца в Азербайджане. Благодаря этим действиям Москва хочет не допустить нового скачка цен.