Мільярдні збитки: металургійні заводи в Росії переживають найглибшу кризу
- Виробництво металургійної продукції в Росії впало на 10,2% в липні, зокрема Магнітогорський металургійний комбінат скоротив випуск сталі на 18%, "Мечел" зменшив продажі на 11%, а Трубна металургійна компанія втратила до 22% продажів.
- Основні причини кризи в металургійній галузі Росії – санкції, втрата зовнішніх ринків і падіння внутрішнього попиту на метал, також фіксують падіння російської економіки.
Виробництво металургійної продукції в Росії впало до найгірших за останні роки показників. Так галузь переживає найглибшу кризу з початку повномасштабного вторгення в Україні.
Як і чому відбувається обвал на металургійних заводах?
Згідно з даними "Росстату", в липні виробництво металургійної продукції впало на 10,2% рік до року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Обвал зафіксували на ключових підприємствах галузі, вони звітують про мільярдні збитки:
- Магнітогорський металургійний комбінат скоротив випуск сталі на 18%;
- "Мечел" зменшив продажі на 11%;
- Трубна металургійна компанія втратила до 22% продажів.
Серед причин такого обвалу – санкції, втрата зовнішніх ринків і різке падіння внутрішнього попиту на метал у будівництві та машинобудуванні.
Війна та санкції поступово руйнують промисловий каркас росії. Згортання металургійного виробництва – це не лише проблеми для олігархів, яким належать заводи. Це ризики масових скорочень, зупинки заводів і подальшого економічного падіння в регіонах, які критично залежать від металургії,
– повідомили у Центрі.
Що відомо про проблеми в російські економіці та галузях?
- Економіка Росії сповільнилася до 0,4% у липні, що в 11 разів менше, ніж у грудні минулого року. Промисловість Росії переживає кризу, зокрема, виробництво меблів, одягу, електрообладнання та металургії значно скоротилося.
- Одна з галузей Росії, а саме вугільна промисловість, за перше півріччя 2025 року зазнала сукупного збитку в 185,2 мільярда рублів та перебуває у стані кризи. Частина підприємств вугільної промисловості "приречені на вимирання".
- Окрім цього у Росії почали економити на робітниках. Борги із виплати зарплат зросли на 25% за липень, свідчачи про структурну кризу та зменшення ресурсів для підтримки зайнятості