Виробництво металургійної продукції в Росії впало до найгірших за останні роки показників. Так галузь переживає найглибшу кризу з початку повномасштабного вторгення в Україні.

Як і чому відбувається обвал на металургійних заводах?

Згідно з даними "Росстату", в липні виробництво металургійної продукції впало на 10,2% рік до року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Обвал зафіксували на ключових підприємствах галузі, вони звітують про мільярдні збитки:

Магнітогорський металургійний комбінат скоротив випуск сталі на 18%;

"Мечел" зменшив продажі на 11%;

Трубна металургійна компанія втратила до 22% продажів.

Серед причин такого обвалу – санкції, втрата зовнішніх ринків і різке падіння внутрішнього попиту на метал у будівництві та машинобудуванні.

Війна та санкції поступово руйнують промисловий каркас росії. Згортання металургійного виробництва – це не лише проблеми для олігархів, яким належать заводи. Це ризики масових скорочень, зупинки заводів і подальшого економічного падіння в регіонах, які критично залежать від металургії,

– повідомили у Центрі.

Що відомо про проблеми в російські економіці та галузях?