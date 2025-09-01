Укр Рус
1 вересня, 13:03
2

Мільярдні збитки: металургійні заводи в Росії переживають найглибшу кризу

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Виробництво металургійної продукції в Росії впало на 10,2% в липні, зокрема Магнітогорський металургійний комбінат скоротив випуск сталі на 18%, "Мечел" зменшив продажі на 11%, а Трубна металургійна компанія втратила до 22% продажів.
  • Основні причини кризи в металургійній галузі Росії – санкції, втрата зовнішніх ринків і падіння внутрішнього попиту на метал, також фіксують падіння російської економіки.

Виробництво металургійної продукції в Росії впало до найгірших за останні роки показників. Так галузь переживає найглибшу кризу з початку повномасштабного вторгення в Україні.

Як і чому відбувається обвал на металургійних заводах?

Згідно з даними "Росстату", в липні виробництво металургійної продукції впало на 10,2% рік до року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Обвал зафіксували на ключових підприємствах галузі, вони звітують про мільярдні збитки:

  • Магнітогорський металургійний комбінат скоротив випуск сталі на 18%;
  • "Мечел" зменшив продажі на 11%;
  • Трубна металургійна компанія втратила до 22% продажів.

Серед причин такого обвалу – санкції, втрата зовнішніх ринків і різке падіння внутрішнього попиту на метал у будівництві та машинобудуванні.

Війна та санкції поступово руйнують промисловий каркас росії. Згортання металургійного виробництва – це не лише проблеми для олігархів, яким належать заводи. Це ризики масових скорочень, зупинки заводів і подальшого економічного падіння в регіонах, які критично залежать від металургії,
– повідомили у Центрі.

Що відомо про проблеми в російські економіці та галузях?

  • Економіка Росії сповільнилася до 0,4% у липні, що в 11 разів менше, ніж у грудні минулого року. Промисловість Росії переживає кризу, зокрема, виробництво меблів, одягу, електрообладнання та металургії значно скоротилося.
  • Одна з галузей Росії, а саме вугільна промисловість, за перше півріччя 2025 року зазнала сукупного збитку в 185,2 мільярда рублів та перебуває у стані кризи. Частина підприємств вугільної промисловості "приречені на вимирання".
  • Окрім цього у Росії почали економити на робітниках. Борги із виплати зарплат зросли на 25% за липень, свідчачи про структурну кризу та зменшення ресурсів для підтримки зайнятості