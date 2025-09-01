Миллиардные убытки: металлургические заводы в России переживают глубочайший кризис
- Производство металлургической продукции в России упало на 10,2% в июле, в частности Магнитогорский металлургический комбинат сократил выпуск стали на 18%, "Мечел" уменьшил продажи на 11%, а Трубная металлургическая компания потеряла до 22% продаж.
- Основные причины кризиса в металлургической отрасли России – санкции, потеря внешних рынков и падение внутреннего спроса на металл, также фиксируют падение российской экономики.
Производство металлургической продукции в России упало до худших за последние годы показателей. Так отрасль переживает самый глубокий кризис с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Как и почему происходит обвал на металлургических заводах?
Согласно данным "Росстата", в июле производство металлургической продукции упало на 10,2% год к году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Обвал зафиксировали на ключевых предприятиях отрасли, они отчитываются о миллиардных убытках:
- Магнитогорский металлургический комбинат сократил выпуск стали на 18%;
- "Мечел" уменьшил продажи на 11%;
- Трубная металлургическая компания потеряла до 22% продаж.
Среди причин такого обвала – санкции, потеря внешних рынков и резкое падение внутреннего спроса на металл в строительстве и машиностроении.
Война и санкции постепенно разрушают промышленный каркас России. Свертывание металлургического производства – это не только проблемы для олигархов, которым принадлежат заводы. Это риски массовых сокращений, остановки заводов и дальнейшего экономического падения в регионах, которые критически зависят от металлургии,
– сообщили в Центре.
Что известно о проблемах в российской экономике и отраслях?
- Экономика России замедлилась до 0,4% в июле, что в 11 раз меньше, чем в декабре прошлого года. Промышленность России переживает кризис, в частности, производство мебели, одежды, электрооборудования и металлургии значительно сократилось.
- Одна из отраслей России, а именно угольная промышленность, за первое полугодие 2025 года понесла совокупный убыток в 185,2 миллиарда рублей и находится в состоянии кризиса. Часть предприятий угольной промышленности "обречены на вымирание".
- Кроме этого в России начали экономить на рабочих. Долги по выплате зарплат выросли на 25% за июль, свидетельствуя о структурном кризисе и уменьшение ресурсов для поддержки занятости