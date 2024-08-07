Яку валюту варто купити за гривні аби зберегти свої заощадження

Значна частина українців здійснює відкладення у валюті. Однак потрібно розуміти, що стратегія складати долари "під подушку" може повністю знищити ваші заощадження.

Яку валюту краще обрати

Банкір Сергій Фурса у розмові з 24 Каналом зазначив, що заощадження потрібно тримати у різних валютах. Щобільше, він наполягає на правильному вкладенні цих коштів.

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Сергій Фурса Інвестиційний банкір Головне – не в кеші. Головне, щоб це не були гроші "під подушкою". Ці гроші мають у щось бути вкладені, щоб приносити вам відсотки.

Фурса стверджує, що місце вкладання коштів прямо залежить від обраної вами валюти. Найкращими напрямками банкір вважає такі: