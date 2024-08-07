Яку валюту варто купити за гривні аби зберегти свої заощадження
7 серпня 2024, 15:57Читать новость на русском
Значна частина українців здійснює відкладення у валюті. Однак потрібно розуміти, що стратегія складати долари "під подушку" може повністю знищити ваші заощадження.
Яку валюту краще обрати
Банкір Сергій Фурса у розмові з 24 Каналом зазначив, що заощадження потрібно тримати у різних валютах. Щобільше, він наполягає на правильному вкладенні цих коштів.
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Головне – не в кеші. Головне, щоб це не були гроші "під подушкою". Ці гроші мають у щось бути вкладені, щоб приносити вам відсотки.
Фурса стверджує, що місце вкладання коштів прямо залежить від обраної вами валюти. Найкращими напрямками банкір вважає такі:
- якщо ви хочете зберегти відкладення у гривні, варто звернути увагу на ОВДП;
- для збереження коштів у валюті, потрібно обирати державні цінні папери, номіновані у доларах (вони принесуть 3 – 4% дохідності).