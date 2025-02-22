Доведеться віддати половину середньої зарплати: скільки коштує 1000 злотих в Україні

Багато українців цікавляться, у скільки обійдуться 1000 злотих в Україні за поточним курсом.Про те, де вигідніше обмінювати гривні на злоті: в банках, обмінниках чи на онлайн-платформах, читайте далі.

Який курс злотого до гривні сьогодні Станом на 22 лютого, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,47 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також: Економіка України в умовах війни: що з курсом, рівнем інфляції, держборгом і податками Водночас у банках середній курс такий: купівля відбувається за 10,10 гривні за злотий;

продаж – 10,75 гривні за злотий. В обмінниках середній курс зараз такий: купівля відбувається по курсу – 10,45 гривні за злотий;

продаж – 10,55 гривні за злотий. Скільки потрібно віддати за 1 000 злотих сьогодні Якщо купувати 1 000 злотих у банку, потрібно віддати в середньому близько 10 750 гривень;

Водночас при купівлі 1 000 злотих в обміннику можна витратити трохи менше – 10 550 гривень. За скільки можна обміняти 1 000 злотих онлайн Середній курс у платіжних системах такий: якщо обмін валюти здійснюється через Visa , курс становить 10,14 гривні за злотий;

, курс становить 10,14 гривні за злотий; у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий. Відповідно, при обміні 1 000 злотих можна отримати: якщо обмін відбувається через Visa – 1 0 147 гривень;

відповідно через Mastercard – 10 147 гривень.