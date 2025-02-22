Какой курс злотого к гривне сегодня

По состоянию на 22 февраля, НБУ установи курс, согласно которому 1 злотый равен 10,47 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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В то же время в банках средний курс такой:

покупка происходит по 10,10 гривны за злотый;

продажа – 10,75 гривны за злотый.

В обменниках средний курс сейчас такой:

покупка происходит по курсу – 10,45 гривны за злотый;

продажа – 10,55 гривны за злотый.

Сколько нужно отдать за 1 000 злотых сегодня

Если покупать 1 000 злотых в банке, нужно отдать в среднем около 10 750 гривен;

В то же время при покупке 1 000 злотых в обменнике можно потратить чуть меньше – 10 550 гривен.

За сколько можно обменять 1 000 злотых онлайн

Средний курс в платежных системах такой:

если обмен валюты осуществляется через Visa , курс составляет 10,14 гривны за злотый;

, курс составляет 10,14 гривны за злотый; у Mastercard курс составляет – 10,14 гривны за злотый.

Соответственно, при обмене 1 000 злотых можно получить: