Ціна зросла: скільки тепер коштує купити місяць стажу

Пенсіонери, яким не вистачає страхового стажу для виходу на відпочинок, можуть його докупити. Ціна одного місяця зросла до 1 760 гривень.

Як докупити пенсію

Ще 1 квітня мінімальна зарплата зросла до 8 тисяч гривень, що збільшило розмір мінімального страхового внеску (22% від мінімалки) до 1 760 гривень. Це регулюється відповідно до Закону України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік", передає 24 Канал.

Читайте також Безоплатна оренда для переселенців: хто з ВПО може отримати таку допомогу

Купувати страховий стаж може будь-хто і для будь-кого. Головне, щоб у Державному реєстрі застрахованих осіб була інформація, кому здійснюється платіж, та щоб ця особа не була ще пенсіонером.

Періодичність та сума внесків залежить від бажання платника. Головне, щоб внесок не був меншим за мінімальний страховий внесок – 1 760 гривень.

Зауважте! Укласти договір на добровільну сплату внесків для купівля стажу можна у електронному кабінеті ПФУ.

.