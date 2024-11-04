Як переселенці можуть отримати тау підтримку

Фінансову допомогу на оренду житла зможуть отримати переселенці, що набули статус ВПО після 24 лютого 2022 року. Ця підтримка надається лише на термін до 6 місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінреінтеграції.

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Зверніть увагу! Вказана допомога надається від Гуманітарного фонду для України (UHF).

Право на таку допомогу мають ВПО, які:

проживають зараз у місці тимчасового проживання (наприклад, у школах чи садочках) і можуть бути виселені;

прибули нещодавно (менш як рік тому) і не хочуть проживати в місцях тимчасового проживання;

проживають у місці тимчасового проживання і мають змогу самостійно оплачувати приватну оренду, коли програма закінчиться;

уже проживають в орендному житлі та перебувають під загрозою виселення водночас вони не мають альтернативних варіантів окрім як переїхати у місце тимчасового проживання.

Зауважте! Таку підтримку можуть отримати лише ті переселенці, що раніше не отримували допомогу на оренду житла, зокрема, від інших міжнародних організацій.

Усі цільові групи мають бути спроможними оплачувати приватну оренду житла наприкінці періоду підтримки. Домогосподарство також повинно мати змогу знайти собі житло для оренди та сплатити перші 2 місяці за неї,

– йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Важливо! Щоб оформити таку допомогу, особа має відповідати принаймні одному з критеріїв вразливості. Їх перелік ви можете знайти тут.

Як оформити таку допомогу

Аби подати заявку, потрібно заповнити спеціальну анкету. Якщо, комісія винесе позитивне рішення, громадянина запросять на співбесіду, під час якої буде необхідно:

підтвердити надані відповіді;

надати відповідні документи.

Увага! Анкету, яку потрібно заповнити, ви можете знайти тут.