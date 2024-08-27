Яка ціна страхового стажу в Україні
27 серпня 2024, 07:00Читать новость на русском
Джерело:Урядовий портал
Українці, яким не вистачає страхового стажу, можуть докупити його цілком легально. Проте варто врахувати, що купити навіть 1 рік стажу коштуватиме дуже багато.
Скільки коштує купити стаж
Щоб купити стаж для пенсії 2024, ціна складе кругленьку суму. Наприклад за 1 місяць доведеться заплатити мінімальний страховий внесок, який становить 1 760 гривень. А от за 1 відпрацьований рік доведеться дати 21 480 гривень.
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Пенсіонер може самостійно встановлювати частоту і розмір внесків залежно від своїх побажань. До того ж робити добровільні внески можна не лише за себе, а й за іншу людину.
Хто може докупити страховий стаж
- ті, хто проживають за кордоном, але планують отримувати пенсію в Україні;
- люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;
- особи з низьким рівнем офіційного доходу, які сподіваються збільшити розмір своєї пенсії у майбутньому.