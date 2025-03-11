Прийдеться віддати кругленьку суму: скільки зараз коштує купити 1000 злотих

Бажання придбати 1000 злотих в Україні зʼявляється у багатьох наших громадян. Втім, потрібно знати, де нині вигідніший курс для операції: у банках чи обмінниках.

Який курс злотого до гривні сьогодні Станом на 11 березня, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,67 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також Долар і євро всюди виросли Водночас у банках середній курс такий: купівля відбувається за 10,30 гривні за злотий;

продаж – 10,97 гривні за злотий. В обмінниках середній курс зараз такий: купівля відбувається по курсу – 10,60 гривні за злотий;

продаж – 10,75 гривні за злотий. Скільки потрібно віддати за 1 000 злотих сьогодні Якщо купувати 1 000 злотих у банку, потрібно віддати в середньому близько 10 970 гривень;

Водночас при купівлі 1 000 злотих в обміннику можна витратити трохи менше – 10 750 гривень. За скільки можна обміняти 1 000 злотих онлайн Середній курс у платіжних системах такий: якщо обмін валюти здійснюється через Visa , курс становить 10,14 гривні за злотий;

, курс становить 10,14 гривні за злотий; у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий. Відповідно, при обміні 1 000 злотих можна отримати: якщо обмін відбувається через Visa – 1 0 147 гривень;

відповідно через Mastercard – 10 147 гривень