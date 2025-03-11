Укр Рус
Економіка Макроекономіка Прийдеться віддати кругленьку суму: скільки зараз коштує купити 1000 злотих
11 березня, 18:09
2

Прийдеться віддати кругленьку суму: скільки зараз коштує купити 1000 злотих

Катерина Добровольська

Бажання придбати 1000 злотих в Україні зʼявляється у багатьох наших громадян. Втім, потрібно знати, де нині вигідніший курс для операції: у банках чи обмінниках.

Який курс злотого до гривні сьогодні

Станом на 11 березня, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,67 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

Читайте також Долар і євро всюди виросли

Водночас у банках середній курс такий:

  • купівля відбувається за 10,30 гривні за злотий;
  • продаж – 10,97 гривні за злотий.

В обмінниках середній курс зараз такий:

  • купівля відбувається по курсу – 10,60 гривні за злотий;
  • продаж – 10,75 гривні за злотий.

Скільки потрібно віддати за 1 000 злотих сьогодні

  • Якщо купувати 1 000 злотих у банку, потрібно віддати в середньому близько 10 970 гривень;
  • Водночас при купівлі 1 000 злотих в обміннику можна витратити трохи менше – 10 750 гривень.

За скільки можна обміняти 1 000 злотих онлайн

Середній курс у платіжних системах такий:

  • якщо обмін валюти здійснюється через Visa, курс становить 10,14 гривні за злотий;
  • у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий.

Відповідно, при обміні 1 000 злотих можна отримати:

  • якщо обмін відбувається через Visa – 1 0 147 гривень;
  • відповідно через Mastercard – 10 147 гривень