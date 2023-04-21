Купляти долари в банку буде легше: НБУ прийняв важливе рішення для українців

Тепер українцям Нацбанк продаватиме більше валюти. Сьогодні регулятор пом'якшив обмеження щодо продажу готівкової іноземної валюти. Все це для збереження сприятливої ситуації на ринку.

Більше валюти для населення

З 21 квітня НБУ дозволив продавати більше готівкової іноземної валюти населенню. Відтак при розрахунках обсягу валюти, яку банк може продати, враховуватиметься вже 120% обсягу купівлі безготівкової валюти. Раніше це було тільки 100% обсягу.

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Як зазначає регулятор, усі ці

На додаток, Нацбанк надасть е-резидентам можливість після сплати податків переказувати на їхні рахунки за кордоном кошти в іноземній валюті, які вони отримали на рахунки в українських банках від нерезидентів за надані послуги чи роботу.

Реалізація проєкту е-резидентства сприятиме залученню додаткових доходів до державного бюджету, популяризації України як світового IT-бренду та підвищенню українських позицій у міжнародних рейтингах,

– повідомляють у відомстві.

Чи підніматимуть ставки українські банки

Юрій Гелетій, заступник голови Національного банку України, у коментарі 24 Каналу розповів, що ставки за гривневими депозитами зростають.

що НБУ запровадив тримісячний депозит під ставку 25% під час останнього перегляду облікової ставки. А ще знизив ставки за депозитними сертифікатами овернайт до 20%.

Надалі очікується, що зростання частки строкових депозитів продовжить зростати. Все через активнішу процентну та маркетингову політику банків,

– додає заступник голови НБУ.

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Крім того, у березні, як каже Гелетій, середньозважена ставка за строковими депозитами домогосподарств зросла на 0,5 відсоткових пунктів – до близько 13%, а корпоративного сектору на 1,3 відсоткових пункти – до 13,6%.