Больше валюты для населения
С 21 апреля НБУ разрешил продавать больше наличной иностранной валюты населению. Следовательно, при расчетах объема валюты, которую банк может продать, будет учитываться уже 120% объема покупки безналичной валюты. Раньше это было только 100% объема.
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Кроме того, Нацбанк предоставит е-резидентам возможность после уплаты налогов переводить на их счета за границей средства в иностранной валюте, которые они получили на счета в украинских банках от нерезидентов за предоставленные услуги или работу.
Реализация проекта е-резидентства будет способствовать привлечению дополнительных доходов в государственный бюджет, популяризации Украины как мирового IT-бренда и повышению украинских позиций в международных рейтингах,
– сообщают в ведомстве.
Будут ли ставки поднимать украинские банки
Юрий Гелетий, заместитель председателя Национального банка Украины, в комментарии 24 Каналу рассказал, что ставки по гривневым депозитам растут.
В дальнейшем ожидается, что рост доли срочных депозитов продолжит расти. Все из-за более активной процентной и маркетинговой политики банков,
– добавляет заместитель главы НБУ.
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Кроме того, в марте, как говорит Гелетий, средневзвешенная ставка по срочным депозитам домохозяйств выросла на 0,5 процентных пункта – до около 13%, а корпоративного сектора на 1,3 процентных пункта – до 13,6%.