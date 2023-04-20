Почему доллар может подорожать в мае

Председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова отметила, что в мае, вероятно, снова будет наблюдаться подорожание наличной иностранной валюты из-за увеличения спроса на нее.

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В частности, возврат к довоенной системе налогообложения горючего приведет к импорту горючего в Украину по так называемым «старым ценам». Я взяла бы на себя смелость спрогнозировать, что мы увидим "наличный" курс доллара на уровне января, то есть на уровне ориентировочно 40 гривен за доллар,

– отметила она.

Обратите внимание! Массовая скупка доллара в обменниках, банках или на черном рынке только навредит курсу и американская валюта начнет расти стремительными темпами. Ведь такие спекулятивные действия только навредят экономике и могут искусственно расшатать рынок. Поэтому подобные прогнозы следует учитывать тем, кто планировал в ближайшее время приобрести валюту для сбережений, а не ради "бизнеса".

Какая ситуация на наличном рынке сейчас

Вместе с тем Коробко отметила, что сейчас наблюдается тенденция к укреплению гривны. Основная причина – посевная кампания.

То, что аграрии продают иностранную валюту под свои посевные кампании независимо от "выгодности" или "невыгодности" курса, оказывает значительное влияние на укрепление гривны,

– объяснила она.

20 апреля курс наличного доллара выглядит следующим образом:

в банках его можно продать в среднем за 37,55 гривны, а купить за 38,07 гривны;

его можно продать в среднем за 37,55 гривны, а купить за 38,07 гривны; в обменниках покупают доллар в среднем за 37,65 гривны, а продают – за 37,95 гривны;

покупают доллар в среднем за 37,65 гривны, а продают – за 37,95 гривны; на черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,90 гривны, а продажа – 38 гривен;

По мнению директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, в течение этой недели курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,4 гривны за доллар.