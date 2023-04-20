Чому долар може подорожчати у травні

Голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова зазначила, що у травні ймовірно, знову спостерігатиметься подорожчання готівкової іноземної валюти через збільшення попиту на неї.

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Зокрема, повернення до довоєнної системи оподаткування пального призведе до імпорту пального в Україну за так званими «старими цінами. Я взяла б на себе сміливість спрогнозувати, що ми побачимо "готівковий" курс долара на рівні січня, тобто на рівні орієнтовно 40 гривень за долар,

– зазначила вона.

Зверніть увагу! Масове скуповування долара в обмінниках, банках чи на чорному ринку лише нашкодить курсу й американська валюта почне рости стрімкими темпами. Адже такі спекулятивні дії лише нашкодять економіці й можуть штучно розхитати ринок. Тож на подібні прогнозу варто зважати тим, хто планував найближчим часом придбати валюту задля заощаджень, а не заради "бізнесу".

Яка ситуація на готівковому ринку зараз

Разом з тим Коробко зазначила, що наразі спостерігається тенденція до укріплення гривні. Основна причина – посівна кампанія.

Те, що аграрії продають іноземну валюту під свої посівні кампанії незалежно від "вигідності" чи "невигідності" курсу, значним чином впливає на укріплення гривні,

– пояснила вона.

20 квітня курс готівкового долара виглядає таким чином:

в банках його можна продати в середньому за 37,55 гривні, а купити за 38,07 гривень;

його можна продати в середньому за 37,55 гривні, а купити за 38,07 гривень; в обмінниках купують долар в середньому за 37,65 гривні, а продають – за 37,95 гривні;

купують долар в середньому за 37,65 гривні, а продають – за 37,95 гривні; на чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,90 гривні, а продаж – 38 гривень;

На думку директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько, протягом цього тижня курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар.