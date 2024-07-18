Купівля доларів в банку: чи потрібен паспорт

Багатьох українців цікавить питання, чи потрібно брати із собою документи для купівлі валюти у банку. Адже в умовах воєнного стану чимало правил стосовно купівлі валюти переглядались.

Чи треба паспорт для купівлі долара

Для купівлі або продажу валюти в еквіваленті до 399 999 гривень документи не потрібні. У разі, якщо сума валютної операції перевищує 400 000 гривень в еквіваленті, необхідно надати документ, що підтверджує особу, та РНОКПП.

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Додаткові підтверджувальні документи можуть знадобитися для операцій зі значними сумами. Також купити валюту в касі банку можна без обмежень на сьогодні. Це відбуватиметься в порядку живої черги та за умови наявності валюти в касі відділення.

Ліміт купівлі готівкової валюти за безготівкові кошти у 2024 році

Національний банк України уточнив норму щодо ліміту на купівлю готівкової валюти за безготівкові кошти в гривні, встановивши його на рівні 100 тисяч гривень на день, що відповідає чинному ліміту на видачу готівки.

! Це уточнення стосується лише безготівкових коштів.

Крім того, НБУ дозволив фізичним особам повертати соціальні виплати, отримані в іноземній державі.